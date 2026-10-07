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Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes": las localidades afectadas

Según Inumet, las tormentas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica

7 de octubre de 2026 10:36 hs
Inumet emitió una alerta&nbsp;

Inumet emitió una alerta 

Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a varias zonas del oeste y suroeste del país.

La advertencia comenzó a regir a las 12:00 de este miércoles y será actualizada a las 15:00. La probabilidad de ocurrencia del fenómeno se ubica entre 50% y 75%.

Según Inumet, las tormentas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

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¿Qué zonas están bajo alerta amarilla?

La advertencia abarca todo Colonia y Soriano, además de localidades de Flores, Paysandú, Río Negro y San José.

En Flores comprende Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.

En Paysandú están bajo alerta Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

En Río Negro afecta a Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.

En San José comprende Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, San José de Mayo y Villa María.

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Inumet tormentas Alerta amarilla

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