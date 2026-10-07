Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes": las localidades afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a varias zonas del oeste y suroeste del país.
La advertencia comenzó a regir a las 12:00 de este miércoles y será actualizada a las 15:00. La probabilidad de ocurrencia del fenómeno se ubica entre 50% y 75%.
Según Inumet, las tormentas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
¿Qué zonas están bajo alerta amarilla?
La advertencia abarca todo Colonia y Soriano, además de localidades de Flores, Paysandú, Río Negro y San José.
En Flores comprende Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.
En Paysandú están bajo alerta Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
En Río Negro afecta a Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.
En San José comprende Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, San José de Mayo y Villa María.