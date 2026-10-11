Ingresos por embarques de lácteos se aproximan a US$ 700 millones y ponen la mira en el récord

En lo que va de 2026 la facturación por las exportaciones de productos lácteos fue un 1% superior a la que se registró de enero a setiembre de 2025, totalizando US$ 691 millones , informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

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Considerando los cuatro productos involucrados, aumentó la facturación en leche en polvo descremada y quesos y cayó en leche en polvo entera y manteca.

Medido por volumen, se embarcó más leche en polvo entera y descremada y más manteca, pero menos quesos.

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La facturación generada por las exportaciones uruguayas de lácteos es una referencia trascendente y no solo para la agroindustria lechera, considerando que en 2025 ese segmento de bienes ocupó el cuarto sitio en el ranking de principales productos exportados detrás de carne bovina, celulosa y soja, por delante de concentrado de bebidas que completó el top five.

El trabajo elaborado por los profesionales del INALE, al que accedió El Observador, considera un conjunto de cuatro rubros ya citados, con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Los ingresos acumulados tuvieron las siguientes realidades comparando los enero-setiembre de 2026 y 2025:

Leche en polvo entera -2% con US$ 460 millones.

Leche en polvo descremada +15% con US$ 47 millones.

Quesos +1% con US$ 66 millones.

Manteca -3% con US$ 54 millones.

Si la lectura es del volumen colocado, en enero-setiembre de 2026 se exportaron 161.471 toneladas y se apreciaron, comparando con el mismo periodo de 2025, los siguientes registros:

Leche en polvo entera +7% con 124.892 toneladas.

Leche en polvo descremada +9% con 13.727 toneladas.

Quesos -1% con 13.117 toneladas.

Manteca +16% con 9.735 toneladas.

Leche en polvo entera

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado en volumen (77,3% del total embarcado) e ingreso (66,5% del total obtenido), poniendo el foco siempre en el acumulado durante 2026.

Con relación a los precios promedio, comparando el acumulado en enero-setiembre de cada año, fue 8% menor en leche en polvo entera; 5% mayor en leche en polvo descremada; 2% superior en quesos; y 16% menor en manteca.

Considerando lo más reciente, lo que sucedió con los negocios de setiembre de 2026, los precios promedio fueron:

US$ 3.709 por tonelada de leche en polvo entera.

US$ 3.515 por tonelada de leche en polvo descremada.

US$ 5.212 por tonelada de para quesos.

US$ 4.854 por tonelada de manteca.

Un dato adicional es que si se compara el precio recibido en setiembre de 2026 con el de diciembre de 2025 se registró un aumento en la leche en polvo entera (23%), una baja en leche en polvo descremada (9%), una suba en quesos (2%) y un retroceso en manteca (29%).

Lo que pasó en el último año completo

En 2025 la facturación por exportaciones de lácteos fue superior (+14%) a la que se registró en 2024, de enero a diciembre, avanzando de US$ 853,9 millones a un récord de US$ 977,7 millones.

El anterior récord se había logrado en 2022 con US$ 925,2 millones (+23% respecto a 2021).

Es la tercera vez que se superan los US$ 900 millones (en 2013 fueron US$ 907 millones y +15% que en 2012).

En volúmenes, los mejores registros se lograron en 2012 con 246.613 toneladas (+21% respecto a 2011) y en 2024 con 241.135 toneladas (5% más que en 2023), alcanzando en 2025 el récord de 250.744 toneladas.

Clientes clave: Brasil y Argelia

En lo que va de 2026, segmentando la mirada en trimestres, Brasil fue el principal destino en cada cuarto del año ya ocurrido: 32% de enero a marzo; 31% de abril a junio; y 40% de julio a setiembre, medido en ingresos de dinero.

Le sigue Argelia con el 29%; 29% y 11%, respectivamente.

Otros mercados con participaciones menores, siempre 5% o menos incluso, han sido México, Egipto, Nigeria, Arabia Saudita, Sudáfrica y Mauritania.

Fuente: INALE con base en la DNA