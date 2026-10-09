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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 9 de octubre

En Montevideo la temperatura máxima será de 16 °C y se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h, según Inumet

9 de octubre de 2026 7:20 hs
20250331 Mal tiempo, rambla, olas, rio de la plata, temporal.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 9 de octubre una jornada marcada por el cielo cubierto, lluvias y fuertes vientos en distintas zonas del país. Además, se prevén tormentas en el este y norte del territorio nacional.

En Montevideo y el área metropolitana, las temperaturas oscilarán entre los 12 °C de mínima y los 16 °C de máxima.

Durante la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sureste a velocidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

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Para la tarde y noche, Inumet prevé que continúe el cielo cubierto, con probables precipitaciones escasas y neblinas. El viento se mantendrá del sureste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Pronóstico de Inumet para el este del país

En el este, las temperaturas estarán entre los 11 °C y los 19 °C.

Durante la mañana se espera cielo cubierto, precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del suroeste al sureste a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Hacia la tarde y noche, las condiciones desmejorarán, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sureste y sur, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

Cómo estará el tiempo en el oeste

Para el oeste del país, Inumet pronostica una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 20 °C.

En la mañana se espera cielo cubierto, precipitaciones escasas y neblinas. Los vientos serán del sur y sureste, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras.

Durante la tarde y noche continuará el cielo cubierto, con precipitaciones escasas. Los vientos soplarán del sureste a velocidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en la costa.

Lluvias y tormentas en el norte

En el norte del territorio nacional, las temperaturas oscilarán entre los 12 °C de mínima y los 21 °C de máxima, la más elevada entre las cuatro regiones.

Durante la mañana se prevé cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas. Los vientos serán del sur y sureste, de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche, Inumet anuncia precipitaciones y tormentas, acompañadas de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sureste y sur, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h y rachas fuertes asociadas a las tormentas.

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