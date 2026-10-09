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El fútbol uruguayo tendrá otro estadio renovado e iluminado: Oriental de La Paz anunció el comienzo de obras del Parque Oriental; mirá los detalles del proyecto

El equipo de Canelones comienza con estas obras a proyectar el regreso a su ciudad para jugar de local

9 de octubre de 2026 7:29 hs
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El fútbol uruguayo contará con un nuevo escenario próximamente, según el anuncio que hizo este jueves el Club Oriental de Fútbol y Oriental FC SAD, con respecto al inicio de obras en el Parque Oriental de La Paz, Canelones.

La asociación civil del club y la SAD al frente del equipo que compite en la Segunda División de la AUF comunicaron el comienzo del proyecto.

“EL CLUB ORIENTAL DE FÚTBOL Y ORIENTAL F.C. SAD tienen el orgullo de anunciar el inicio oficial de las obras en el PARQUE ORIENTAL, un acontecimiento que marca el comienzo de una nueva etapa en la historia de nuestra Institución”, indicaron en las redes del club.

Christian Paiva, jugador de Oriental de La Paz

Christian Paiva, jugador de Oriental de La Paz

Además, dieron detalles de las instalaciones que construirán en el “importante proyecto”, las que “permitirán renovar y fortalecer” su escenario deportivo: una nueva cancha de césped sintético, la instalación de una moderna red lumínica, tribunas y la incorporación de nuevos servicios e infraestructura.

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“Estas obras representan mucho más que una mejora de nuestras instalaciones: constituyen un paso fundamental para el desarrollo y crecimiento de Oriental, generando mejores condiciones para nuestros jugadores, socios, familias y toda la comunidad paceña”, agregaron.

De esa forma, la institución comenzará a transitar el camino para volver a jugar en La Paz.

“Con esfuerzo, compromiso y una clara visión de futuro, seguimos avanzando hacia uno de los mayores anhelos de nuestro Club: recuperar nuestra casa y reencontrarnos con nuestra gente”, destacaron. “¡La vuelta a La Paz comienza a hacerse realidad!”.

Por su parte, desde la SAD señalaron: "Estamos orgullosos de anunciar que se encuentran en ejecución las obras para que muy pronto volvamos a nuestra casa".

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