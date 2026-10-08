Senador Da Silva presentó proyecto de ley para que colegios no puedan prohibirle a sus alumnos competir en otros clubes deportivos

El senador blanco Sebastián Da Silva presentará un proyecto de ley para impedir medidas como las del colegio Woodlands, que prohíbe a sus alumnos competir por otros clubes deportivos en torneos en los que se enfrentan a los equipos de ese centro educativo. En las últimas semanas Woodlands comunicó a tres familias que sus hijos no podrán seguir en la institución en 2027 luego de haberse negado a acatar esa disposición.

El texto, de artículo único, y denominado “Libertad de elección deportiva de los estudiantes”, el legislador sostiene que “los estudiantes de los centros educativos públicos y privados tienen derecho a elegir libremente la institución, club o asociación en la que practiquen actividades deportivas extracurriculares. Ningún centro educativo podrá condicionar la admisión, inscripción, reinscripción o permanencia de un estudiante a que este represente deportivamente al centro o a una entidad vinculada a él, ni a que se abstenga de practicar deporte o competir por otra Institución”.

Además, el proyecto de ley prohíbe “adoptar medidas perjudiciales para el estudiante como consecuencia de las consultas, reclamos o denuncias que él, sus padres, tutores o representantes legales formulen para hacer efectivo este derecho”.

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En el caso Woodlands, una de las tres familias fue informada de la no reinscripción días después de que el padre escribiera al jefe de operaciones de la empresa estadounidense que compró el colegio para informarle de la situación.

El Proyecto de ley que nunca pensé tener que presentar. La libertad siempre primero. No se puede perjudicar ni afectar a un guri por hacer deporte fuera de su centro de estudio. Parece mentira pic.twitter.com/iwbQ6NfpK3

El texto presentado por Da Silva también hace referencia a uno de los argumentos de los colegios Woodlands y Saint Patricks, la otra institución que establece la misma medida que prevé empezar a aplicar en 2027 (aunque según informaron fuentes de la institución a El Observador, se analiza por estos días si se aplicará o no).

Este argumento radica en señalar que las condiciones estaban dentro de su propuesta educativa, por lo que habían sido aceptadas por los padres. En ese sentido, el proyecto aclara que “las disposiciones reglamentarias, cláusulas contractuales y compromisos que contravengan lo establecido en este artículo serán nulos, aun cuando hayan sido aceptados por el estudiante o sus representantes legales”.

“Lo dispuesto no exime del cumplimiento de las actividades de educación física y deportivas comprendidas en los planes y programas de estudio. Su carácter curricular no podrá invocarse para restringir la elección de actividades deportivas extracurriculares” agrega el texto.

Además, prevé que “la Administración Nacional de Educación Pública, en el ámbito de sus competencias, establecerá un procedimiento urgente de reclamación, con audiencia de las partes y resolución fundada, que contemple medidas provisionales para proteger la continuidad educativa del estudiante mientras se resuelve el reclamo”.

El senador argumentó su postura contraria a la decisión de Woodlands a la hora de jusficiar el proyecto de ley.

“Hace un tiempo una colonia menonita que se instaló en Uruguay eligió que sus hijos tuvieran educación fuera del currículum de Anep, de hecho en la Justicia salió negativo para Anep en aras de la libertad y la patria potestad. Nosotros apoyamos a los padres menonitas, hay un sagrado inviolable que es la patria potestad. No puede correr para los menonitas y no para colegios”, dijo a El Observador Da Silva, que se comunicará con el presidente de la comisión de Deportes del Senado, Felipe Carballo, para ingresar el texto antes de fin de octubre.

“Es increíble que tengamos que llegar al absurdo de legislar sobre el sentido común, pero no dejan otra alternativa. La libertad vale para Carrasco o para Laureles en Tacuarembó”, agregó.

“Nada tiene que ver la ovalada. Estamos en el Senado para defender la libertad. Volvernos a darle parte parlamentario a este desquicio de gente grande y caprichosa .Solo los padres pueden meterse en la educación de los hijos, escribió el senador en Twitter. “Lo advertimos el año pasado, hicimos buenos oficios, pero la tozudez viene ganando entre gente amiga, y familias que en cualquier otra circunstancia estaría indignada”, agregó.

El senador ya había planteado el tema en la comisión de Deporte del Senado, en octubre de 2023. En ese momento se decidió convocar a Anep para explicar el tema, pero la comparecencia nunca se dio.