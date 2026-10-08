La cronología del conflicto entre Woodlands y familias por el rugby, y las idas y vueltas en ANEP

Más de 60 familias le reclaman al colegio Woodlands que cese en la prohibición de que sus alumnos jueguen deportes, especialmente rugby, en clubes externos al colegio . Cómo informó El Observador, a tres familias se les negó la reinscripción de alumnos para el próximo año, mientras Secundaria recomendó al Woodlands y a Saint Patricks (la otra institución que anunció la misma medida pero aún no la comenzó a implementar y analiza si lo hará) que dejen de hacerlo . Además, un grupo de trabajo creado por Codicen, recomendó al organismo central modificar la Ordenanza 14, que rige el modo en que los colegios desvinculan a alumnos, para impedir casos similares en el futuro, pero además le recomendó intervenir en el caso concreto a favor de las familias .

Esta es la cronología completa de los hechos, de los que El Observador informó originalmente en setiembre y octubre de 2025.

La Policía realizó más de 20 allanamientos en Marconi y Villa Española: hay detenidos y se analiza posibles vínculos con una disputa narco

Enfrentamiento entre colegio y grupo de padres por la prohibición de jugar al rugby en otros clubes: no reinscriben a tres familias

Woodlands School envía una comunicación oficial a todas las familias de su comunidad anunciando que a partir del año 2025 será obligatorio para los alumnos de liceo jugar exclusivamente por el colegio en todas las ligas oficiales en las que participe (Hockey, Rugby u otros), en el marco de su nuevo proyecto deportivo y con el objetivo de preservar el sentido de pertenencia al colegio y a Old Woodlands Club.

Febrero de 2025

El Colegio Saint Patrick’s, en conjunto con Old Sampa Club y Lions, aprueba su nueva Política de Competencia Deportiva (incorporada a sus Términos y Condiciones Generales), donde establece que, con el fin de evitar enfrentamientos deportivos entre compañeros, a partir del año 2027 los estudiantes hasta Year 9 únicamente podrán competir en representación de Saint Patrick’s, Old Sampa o Lions.

8 de junio de 2025

Un estudiante de Woodlands participa en un partido oficial de rugby defendiendo a un club externo (Montevideo Cricket Club) y enfrentando a su propio colegio.

25 de junio de 2025

El Equipo de Dirección de Woodlands envía un correo electrónico a la familia de dicho estudiante informándole que, al haber competido contra la institución, quebrantó la normativa acordada y que, en consecuencia, no será reinscripto para el año lectivo 2026.

11 de agosto de 2025

Autoridades de Woodlands y el presidente de la Unión de Rugby del Uruguay (URU), Fabio Magno, mantienen una reunión presencial en la que la URU intenta mediar y solicita que el colegio revea la cláusula de exclusividad.

Fase 2: Denuncias de clubes y actuación de oficio de Inspección (setiembre 2025)

4 de setiembre de 2025

El abuelo de un alumno de 7° grado de Woodlands se presenta en las oficinas de Inspección de Secundaria ante la inspectora Estela Alem. Denuncia que a su nieto lo tratan de “traidor” en el colegio y que le anunciaron la no reinscripción por jugar en Montevideo Cricket Club.

9 de setiembre de 2025

Las inspectoras de Institutos y Liceos, Mag. Prof. Flora Veró y Estela Alem, realizan una visita sin previo aviso a Woodlands School. La dirección ratifica la política de exclusividad argumentando razones socioemocionales. Inspección advierte que la exigencia podría configurar una actitud discriminatoria.

Ese mismo día, la madre del menor contacta a la inspectora y confirma que su hijo juega por imposición del colegio, pero manifiesta temor a radicar una denuncia formal para no perjudicar a sus otros hijos.

15 de setiembre de 2025

Ocho clubes de rugby (Montevideo Cricket, Los Cuervos, Carrasco Polo, Champagnat, Trouville, Lobos, Old Christians y PSG) presentan una denuncia formal ante el Consejo Directivo de la URU contra Woodlands, Saint Patrick’s y Lions por coacción ilegítima y violación de la Ley del Deporte, adjuntando un informe del constitucionalista Martín Risso, en el cual concluye que obligar a un adolescente a competir únicamente por el club del colegio bajo apercibimiento de expulsión o no reinscripción viola los principios constitucionales de libertad, igualdad y razonabilidad.

18 de setiembre de 2025

El Observador informa por primera vez del tema, que pasa a la opinión pública: Ocho clubes de rugby denunciaron a dos colegios ante la URU por prohibir a sus alumnos jugar en otros equipos

19 de setiembre de 2025

Otro padre de Woodlands remite a la inspectora Flora Veró copia de la denuncia presentada por los clubes de rugby ante la URU, pidiendo la intervención estatal para tutelar derechos ciudadanos.

24 de setiembre de 2025

La inspectora Flora Veró elabora un informe oficial donde recuerda el artículo 17 literal B de la Ordenanza 14 (prohibición de limitar la permanencia de un alumno) y solicita formalmente elevar el caso a la División Jurídica.

Fase 3: Instrucción, Codicen y descargos de las instituciones (octubre 2025)

3 de octubre de 2025

La inspectora Flora Veró visita el Colegio Saint Patrick’s y se entrevista con la dirección, que confirma la incorporación de la cláusula deportiva para el año 2027 y entrega sus Términos y Condiciones.

7 de octubre de 2025

En Codicen: Ante el estado público de las denuncias, el Consejo Directivo Central crea el Grupo de Trabajo para la modificación de la Ordenanza 14 con el fin de actualizar el marco regulatorio de los centros privados habilitados.

En Secundaria: El asesor letrado de la División Jurídica de Secundaria, Dr. Bautista Duhagón, dispone conferir formalmente vista de las actuaciones por 10 días hábiles a Woodlands y a Saint Patrick’s.

14 de octubre de 2025

El Observador publica su segunda nota del tema: Grupo de familias reclamó al colegio Woodlands que deje de prohibir a sus alumnos competir por otros equipos

16 – 18 de octubre de 2025

Old Christians Club (16/10) y Club Trouville (18/10) envían notas a la URU retirando su firma de la denuncia ante el estado público del tema, para privilegiar canales internos de diálogo entre clubes y colegios.

24 de octubre de 2025

Un colectivo de más de 60 familias del Colegio Woodlands (con adhesiones de familias de Saint Patrick's) redacta y suscribe digitalmente la carta formal titulada "Libertad de elección Deportiva" exigiendo que la ANEP garantice que las actividades extracurriculares no condicionen la escolaridad.

28 de octubre de 2025

Descargos de Saint Patrick’s: El colegio argumenta que la medida es preventiva contra el acoso y la violencia física entre pares en deportes de contacto, recuerdan que no rige hasta 2027 y se amparan en la libertad de enseñanza (art. 68 de la Constitución).

El colegio argumenta que la medida es preventiva contra el acoso y la violencia física entre pares en deportes de contacto, recuerdan que no rige hasta 2027 y se amparan en la libertad de enseñanza (art. 68 de la Constitución). Descargos de Woodlands: El apoderado legal Dr. Felipe Vásquez solicita el archivo inmediato; argumenta que la administración carece de potestades de injerencia por no tratarse de temas de higiene, moralidad o seguridad (los motivos previstos en la Constitución para que el Estado Intervenga en la educación privada); sostiene que se trata de un ataque de clubes de rugby por motivos económicos (cuotas sociales); y defiende el proyecto deportivo como un pilar indivisible aceptado tácitamente por las familias al matricularse.

Fase 4: El choque de informes jurídicos en Secundaria (fines de octubre 2025 – marzo 2026)

30 de octubre de 2025

Primer Informe Jurídico: El Dr. Bautista Duhagón, de Jurídica de Secundaria, dictamina que el tema es ajeno a la competencia de ANEP por tratarse de una disputa extracurricular. Sostiene que las instituciones habilitadas tienen consagrada la potestad de establecer criterios objetivos de admisión y permanencia al finalizar el año lectivo (invocando la Ordenanza 14) y aconseja el archivo sin sanción.

31 de octubre de 2025

Ingresa formalmente por Mesa de Entrada de la Secretaría General de Secundaria la carta firmada por más de 60 familias. La Secretaria General frena el archivo y decreta: "De mandato verbal de la Secretaria General, pase a la Asesora Letrada para su consideración".

10 de marzo de 2026

Segundo Informe Jurídico: La Dra. Ana Paula dos Santos (Asesora Letrada de la Dirección General de Secundaria) emite dictamen en sentido opuesto a Duhagón. Concluye que la libertad de enseñanza no es absoluta y debe subordinarse al interés superior del niño y a los tratados internacionales; subraya que las normas internas de un colegio no pueden regular el tiempo libre ni vulnerar derechos fundamentales de los adolescentes.

Fase 5: Resolución de Secundaria y elevación a Codicen (marzo 2026)

11 de marzo de 2026

La Dirección General de Educación Secundaria dicta una resolución, firmada por el director general, Prof. Manuel Oroño, y la secretaria general, Prof. Mag. Reyna Torres:

En los Considerandos: Adopta la postura garantista de Dos Santos; establece que las actividades deportivas extracurriculares no pueden ser condición restrictiva del derecho a la educación ni de permanencia escolar.

Adopta la postura garantista de Dos Santos; establece que las actividades deportivas extracurriculares no pueden ser condición restrictiva del derecho a la educación ni de permanencia escolar. En lo Dispositivo: No impone sanciones directas ni anula reglamentos; se limita a recomendar a los colegios ajustar sus normas internas y eleva los antecedentes a Codicen sugiriendo crear un ámbito regulatorio específico sobre deporte y centros privados.

18 de marzo de 2026

Se notifica a las dependencias de inspección y el expediente es remitido formalmente a la Mesa de Entrada de Codicen .

26 de marzo de 2026

La División Jurídica de Codicen (Dr. Juan Pablo Díaz Clairalle) remite el expediente a la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas (DEPE).

Fase 6: Dictámenes de la DEPE, demora y nuevas desvinculaciones (abril – octubre 2026)

23 de abril de 2026

Dictamen pedagógico de la DEPE: El Dr. Antonio Romano (Director Ejecutivo de Políticas Educativas) emite informe en el expediente: ratifica que el interés superior del niño prima sobre la potestad institucional, sostiene que los colegios no pueden regular el tiempo libre bajo apercibimiento de pérdida de banco, y aconseja resolver el diferendo a favor de los padres.

Mayo – agosto de 2026

Informe del Grupo de Trabajo de la Ordenanza 14:

El grupo técnico creado por Codicen

Redacta una propuesta de reforma formal a la Ordenanza 14 para poner límites expresos a la intromisión de los colegios en el tiempo libre y prohibir que se condicione la permanencia en clase a prácticas deportivas.

Advierte formalmente al Codicen que no basta con legislar a futuro: le exige expedirse de manera concreta y obligatoria en el caso particular de Woodlands y Saint Patrick's para tutelar a las familias denunciantes. Sugiere pase previo a Asesoría Letrada de Codicen .

Setiembre de 2026

Woodlands School comunica formalmente a dos familias con alumnos en 1° de liceo que no serán reinscriptos para el ciclo lectivo 2027 por mantener su negativa a abandonar sus clubes externos.

1° de octubre de 2026

Notificación tras siete meses: El Sector Procuratorio de Codicen notifica formalmente a las familias y a los colegios la Resolución N° 857 dictada por Secundaria en marzo de 2026, abriendo el plazo procesal para la interposición de recursos administrativos.

2 de octubre de 2026N

Nueva desvinculación: A menos de 24 horas de la notificación estatal, Woodlands envía una carta formal al padre referente del colectivo comunicándole que sus tres hijos (de 3, 5 y 7 años, dos en inicial y uno en primaria) no serán reinscriptos para 2027, pese a tener la matrícula abonada. La institución argumenta la ruptura de la “alianza familia-colegio”. Aunque no agrega detalles, el padre de esa familia había enviado días antes un mail al COO de la firma internacional que administra el colegio, contándole la situación y pidiendo medidas.

A menos de 24 horas de la notificación estatal, Woodlands envía una carta formal al padre referente del colectivo comunicándole que sus tres hijos (de 3, 5 y 7 años, dos en inicial y uno en primaria) no serán reinscriptos para 2027, pese a tener la matrícula abonada. La institución argumenta la ruptura de la “alianza familia-colegio”. Aunque no agrega detalles, el padre de esa familia había enviado días antes un mail al COO de la firma internacional que administra el colegio, contándole la situación y pidiendo medidas. Recurso de las familias: El colectivo de familias notifica por correo electrónico al presidente del Codicen , Pablo Caggiani, la interposición de recursos de revocación y jerárquico contra la Resolución N° 857, exigiendo una orden vinculante hacia Woodlands y solicitando audiencia urgente por la demora de siete meses y las represalias.

7 de octubre de 2026