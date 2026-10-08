Destrozos en el norte del país por el temporal: viento, tormentas, caídas de árboles y otros daños

Durante la tarde del miércoles, el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) había emitido alertas naranja y amarilla para gran parte del Uruguay , que se fueron trasladando a la noche hacia el norte y este .

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Las advertencias continuaron hasta la madrugada de este jueves y en varias localidades del norte se registraron intensas lluvias , fuertes tormentas, vientos y destrozos a causa del fenómeno meteorológico.

Meteorología ya había advertido que en las áreas afectadas podrían registrarse tormentas puntualmente fuertes , acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica .

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La cuenta de redes sociales de la Estación Meteorológica BCP subió videos con varios de estos momentos.

Video del impresionante temporal en Salto #Uruguay por Carmen Alicia Romero Sanchez Nacional pic.twitter.com/95qpafr6z3 — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) October 8, 2026

La misma cuenta compartió imágenes de una voladura de techo que sufrió una casa a pocos metros de la Represa de Salto Grande, entre otros daños.

Voladura de techo en zona de la cocina de una casa ubicada a pocos metros de La Represa de Salto grande en Salto #Uruguay la familia nos envía esta foto fuente Claudia pic.twitter.com/mmVsMIvyNP — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) October 8, 2026

El centro de la ciudad de Salto también sufrió las consecuencias del temporal de la noche del miércoles y madrugada de este jueves.

#Uruguay Imágenes de varias zonas de la ciudad de salto luego del #Temporal y durante el temporal de rachas de viento lluvias torrenciales y fuertes #vientos Que generaron varios destrozos corte de energía eléctrico e inconvenientes. #Vídeo gentileza de https://t.co/rQqOtSz20y pic.twitter.com/H1qDiNOLpW — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) October 8, 2026

Tremenda imagen de la supercelda en Salto #Uruguay vista desde la costanera mientras se aproximaba nuestra ciudad con intensa descarga eléctricas #VIDEO Diego Chiriff pic.twitter.com/f0Thxe0TBh — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) October 8, 2026

El "cazador de tormentas", Matías Mederos, quien también estaba en el departamento de Salto al momento del temporal captó imágenes del hecho. En su caso, registró árboles caídos sobre la Ruta 3 y colaboró con el despeje de los mismos, al tiempo que pidió mucha precaución para quienes circulen en la zona.

Encontramos daños por viento y árboles caídos sobre Ruta 3, en Salto. Estamos colaborando con el despeje. ¡Mucha precaución! pic.twitter.com/8Z1FdcOurr — Mati Mederos (@MatiMederosURU) October 8, 2026

Desde la tarde del miércoles, Mederos había advertido por una tormenta intensa en Flores con descargas eléctricas y más tarde por una tormenta que estaba arribando a Florida.