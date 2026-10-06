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Aviso especial de Inumet por tormentas muy fuertes y puntualmente severas desde el miércoles

Inumet espera acumulados de lluvia de entre 40 y 80 milímetros y "puntualmente superiores en el norte y este"

6 de octubre de 2026 15:07 hs
Ciclón, viento, lluvia, tormenta, alerta roja
Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas desde la tarde de este miércoles 7 de octubre.

Desde ese momento, se espera una "desmejora de las condiciones del tiempo por el litoral oeste, con el desarrollo de tormentas fuertes y muy fuertes", señaló el organismo.

Para la noche, en tanto, se espera que las tormentas muy fuertes y puntualmente severas se vayan "desplazando gradualmente hacia el este", algo que también abarcará el jueves 8, cuando esta desmejora afectará al resto del territorio.

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Inumet espera acumulados de lluvia de entre 40 y 80 milímetros y "puntualmente superiores en el norte y este".

"En zonas de tormentas podrían registrarse caída de granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", agregó el instituto.

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