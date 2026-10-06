Aviso especial de Inumet por tormentas muy fuertes y puntualmente severas desde el miércoles

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas desde la tarde de este miércoles 7 de octubre.

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Desde ese momento, se espera una "desmejora de las condiciones del tiempo por el litoral oeste, con el desarrollo de tormentas fuertes y muy fuertes", señaló el organismo.

#AvisoALaPoblación por tormentas muy fuertes y puntualmente severas desde la tarde del miércoles 7. pic.twitter.com/lJm30gHCpn — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) October 6, 2026 Para la noche, en tanto, se espera que las tormentas muy fuertes y puntualmente severas se vayan "desplazando gradualmente hacia el este", algo que también abarcará el jueves 8, cuando esta desmejora afectará al resto del territorio.

Inumet espera acumulados de lluvia de entre 40 y 80 milímetros y "puntualmente superiores en el norte y este".