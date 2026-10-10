Fernando Pereira dijo que se sintió "convocado" a la marcha por Palestina, aunque no por la "totalidad de la proclama"

El presidente del Frente Amplio , Fernando Pereira , dijo que creer que "lo que pasó en Palestina fue un genocidio " no lo "transforma en antisemita" y que, por esa razón, se sintió "convocado" a la marcha por Palestina que se realizó el pasado jueves 8 de octubre en el centro de Montevideo.

Pereira fue consultado este sábado por las críticas de la organización judía B'nai B'rith, que consideró una "ofensa" la realización de esta marcha un día después de un nuevo aniversario del ataque del grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel. Además, la organización reclamó al Frente Amplio que ningún dirigente haya expresado solidaridad o recordado a las víctimas del 7 de octubre.

El presidente del Frente Amplio, al igual que otros dirigentes del oficialismo, asistió a la marcha del pasado jueves.

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Marcha por Palestina el 8 de octubre Foto: Gastón Britos / FocoUy

Y dijo que creer que existe un genocidio tampoco lo "transforma en un odiador", sino que lo transforma en una persona que puede pensar que "la respuesta a un acto terrorista incalificable no puede ser la muerte de más de 74 mil personas, muchos de ellos niños y niñas".

"Cuando eso se transforma, de acuerdo a los estudios de Naciones Unidas, en genocidio, yo me siento convocado a esa marcha. ¿Me siento convocado por la totalidad de la proclama? No, me siento convocado a una marcha por la paz, a una marcha para que se generen condiciones para que no siga muriendo gente, para que esas guerras terminen de una buena vez", defendió.

También sostuvo que si la B'nai B'rith "no lo ve bien", tiene "derecho a hacerlo". "Yo fui totalmente convencido de que es un derecho ciudadano en el Uruguay movilizarse por la paz como lo ha hecho el Frente Amplio a lo largo de su historia", apuntó.

Por otra parte, la Embajada de Israel en Uruguay organizó el miércoles 7 de octubre una actividad para conmemorar el tercer aniversario del ataque de Hamás. En esa instancia no hubo representantes del oficialismo ni tampoco del gobierno, a excepción del titular de Asuntos Políticos de la Cancillería de la República.

En la marcha por Palestina que se realizó el jueves, en tanto, los organizadores llamaron al gobierno de Yamandú Orsi a cortar absolutamente todo vínculo comercial con Israel, pero también pidieron la renuncia del director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Marcos Israel, que forma parte de la colectividad judía.