B'nai B'rith afirmó que marcha por Palestina fue una "ofensa" y reclamó que el Frente Amplio no recordara a víctimas del 7 de octubre

La organización judía B'nai B'rith en Uruguay consideró que la marcha por Palestina convocada por distintas organizaciones el jueves 8 de octubre —en la que participaron dirigentes del Frente Amplio, como Fernando Pereira y legisladores— fue una " ofensa hacia un pueblo" y no "una marcha por la paz ", al haber sido realizada un día después del aniversario del 7 de octubre.

Además, la colectividad reclamó que por el aniversario del atentado cometido por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel "ningún dirigente del Frente Amplio expresó públicamente una palabra de memoria o de solidaridad con las víctimas".

De hecho, la Embajada de Israel en Uruguay realizó un acto en conmemoración del tercer aniversario en el que no participaron dirigentes del oficialismo y donde el gobierno únicamente estuvo representado por el titular de Asuntos Políticos de la Cancillería, el embajador Martín Vidal. Sí hubo dirigentes de la oposición en la actividad que organizó la embajada.

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B'nai B'rith recordó que el 7 de octubre de 2023 el grupo terrorista Hamás "asesinó a más de 1.200 personas y secuestró a 251". " Hubo familias enteras asesinadas en sus hogares, madres y padres ejecutados delante de sus hijos, personas torturadas y violadas. Fue la mayor masacre de judíos desde el Holocausto ", señala el comunicado publicado en redes sociales.

Declaración de B'nai B'rith Uruguay ante la marcha del 8 de octubre: a un día del tercer aniversario del 7 de octubre. pic.twitter.com/gtsPUFtoKR

Marcha por Palestina el 8 de octubre Foto: Gastón Britos / FocoUy

"Ante una fecha de esa gravedad, la resolución que convoca a la movilización guarda un silencio que no puede pasar inadvertido: no menciona a las víctimas, no menciona a las personas secuestradas y no nombra a la organización terrorista que perpetró el ataque", sostuvo la organización sobre la convocatoria a la marcha por Palestina, que partió desde la explanada de la Intendencia de Montevideo hacia la Torre Ejecutiva y convocó a decenas de personas.

Ya en la Plaza Independencia, el colectivo que organizó la marcha (Coordinación por Palestina) leyó una proclama en la que reclamó al gobierno de Yamandú Orsi que corte "absolutamente todos los vínculos comerciales con Israel" y exigió la destitución de Marcos Israel como director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), integrante de la comunidad judía y expresidente del Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU).