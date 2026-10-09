Lluvias, tormentas y frío este fin de semana en Uruguay: Inumet y meteorólogos anticipan cuándo mejorará el tiempo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) y los meteorólogos Guillermo Ramis y Mario Bidegain anticiparon un fin de semana marcado por lluvias, tormentas aisladas, abundante nubosidad y bajas temperaturas en Uruguay , con condiciones que comenzarán a mejorar gradualmente durante los próximos días.

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Según el pronóstico oficial, el sábado 10 de octubre será la jornada con mayor inestabilidad, especialmente en el noreste y este del territorio nacional, donde podrían registrarse los mayores acumulados de precipitaciones.

Para el domingo 11, Inumet prevé una disminución de las lluvias, aunque persistirá el cielo nuboso y cubierto. En Montevideo, Ramis anticipó una jornada sin precipitaciones, pero con temperaturas que no superarán los 16 °C.

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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 9 de octubre

Inumet informó que este viernes 9 de octubre el cielo permanecerá nuboso y cubierto en todo el país, con precipitaciones y tormentas al norte del río Negro y lluvias aisladas en el resto del territorio.

Además, se esperan nieblas y neblinas durante las primeras horas de la jornada. Para el sábado 10 de octubre, el organismo prevé que desde la madrugada se desarrollen precipitaciones y algunas tormentas, principalmente en el noreste y este del país, donde podrían producirse los mayores acumulados de lluvia.

En el resto del territorio también se esperan precipitaciones escasas y tormentas aisladas, mientras que las zonas costeras tendrán condiciones ventosas.

El domingo 11 de octubre continuará el cielo nuboso y cubierto, con probabilidad de precipitaciones escasas, principalmente en el sur del país durante la mañana.

Continúan las precipitaciones

Mirá el pronóstico de INUMET para este fin de semana. pic.twitter.com/sJuaccOfzM — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) October 8, 2026

Guillermo Ramis anticipó un fin de semana gris y frío: cuándo volverá el sol

El meteorólogo Guillermo Ramis, en diálogo con Informativo Sarandí, advirtió que las condiciones de humedad y nubosidad persistirán durante varios días.

"El sol se ha perdido por unos días. Estaremos sin sol", afirmó.

Ramis explicó que este viernes será una jornada de lloviznas persistentes, con viento del sureste de 35 km/h y una temperatura máxima de 15 °C.

Además, señaló que el viento provocará una disminución de la sensación térmica, que podría ubicarse en torno a los 13 °C.

Para el sábado, el meteorólogo anticipó chaparrones a partir de las 11:00 de la mañana, con una mínima de 12 °C y una máxima de 16 °C.

El domingo, en tanto, prevé cielo cubierto, pero sin lluvias en Montevideo, con temperaturas nuevamente entre los 12 °C y los 16 °C.

Según Ramis, el lunes continuará la abundante nubosidad, mientras que el martes y miércoles comenzará a verse nuevamente el sol.

Mario Bidegain anticipó lluvias de hasta 100 milímetros en el norte y este del país

Por su parte, el meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X una proyección de precipitaciones acumuladas entre el sábado 10 y el jueves 15 de octubre, basada en el modelo meteorológico GFS.

Según esa estimación, el norte y este de Uruguay podrían recibir acumulados de entre 10 y 100 milímetros durante ese período, mientras que en el sur del país se esperan valores inferiores a 10 milímetros.

En territorio brasileño, el modelo proyecta acumulados de entre 100 y 200 milímetros en los estados de Paraná y San Pablo, mientras que en Río Grande del Sur las precipitaciones podrían ubicarse entre 10 y 100 milímetros.

Para Montevideo, Bidegain señaló que, de acuerdo con el pronóstico de Meteoblue, se esperan cielos cubiertos, elevada humedad y temperaturas máximas de alrededor de 15 °C entre el viernes 9 y el lunes 12.

Las precipitaciones previstas para viernes y sábado dejarían acumulados de entre 2 y 5 milímetros.

El meteorólogo anticipó una mejora para el martes 13 y miércoles 14, aunque advirtió que las lluvias podrían regresar el jueves 15 de octubre.

Pronóstico para Montevideo: cómo estará el tiempo en los próximos días

Según las previsiones de Guillermo Ramis:

De esta manera, el sábado concentrará las principales precipitaciones del fin de semana, mientras que el domingo comenzaría una mejora gradual en Montevideo, aunque sin un retorno inmediato del sol.

Las previsiones de Inumet, Ramis y Bidegain coinciden en un panorama de varios días de abundante nubosidad y temperaturas frescas, con una mejora más clara prevista para el martes y miércoles de la próxima semana.