Metsul revela el cambio sin precedentes de La Niña a El Niño histórico que sorprende a los científicos

El océano Pacífico ecuatorial experimentó durante 2026 un cambio sin precedentes de La Niña a un episodio de El Niño excepcional, una transformación que sorprendió a científicos por su velocidad y magnitud. Según Metsul Meteorología, el año comenzó con condiciones de La Niña. En enero, la anomalía de temperatura en la región Niño 3.4 era de -0,7 °C, característica de una La Niña débil. Actualmente alcanza los +3,2 °C, un valor que, según el organismo, nunca había sido observado en la época moderna.

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El cambio fue todavía mayor frente a Perú y Ecuador: en la región Niño 1+2, la anomalía pasó de -0,2 °C a +5,3 °C.

Las condiciones de La Niña desaparecieron en febrero y, tras una breve fase neutral, el Pacífico comenzó a calentarse rápidamente desde abril. El Niño fue declarado por la NOAA el 11 de junio y, a comienzos de julio, la anomalía en la región Niño 3.4 ya había superado los +2 °C.

¿Qué relación tiene con el calentamiento global? Los cambios entre La Niña y El Niño pueden producirse en pocos meses, pero la velocidad y magnitud del episodio de 2026 resultan excepcionales.