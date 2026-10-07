Metsul revela el cambio sin precedentes de La Niña a El Niño histórico que sorprende a los científicos

El océano Pacífico ecuatorial experimentó durante 2026 un cambio sin precedentes de La Niña a un episodio de El Niño excepcional, una transformación que sorprendió a científicos por su velocidad y magnitud. Según Metsul Meteorología, el año comenzó con condiciones de La Niña. En enero, la anomalía de temperatura en la región Niño 3.4 era de -0,7 °C, característica de una La Niña débil. Actualmente alcanza los +3,2 °C, un valor que, según el organismo, nunca había sido observado en la época moderna.
El cambio fue todavía mayor frente a Perú y Ecuador: en la región Niño 1+2, la anomalía pasó de -0,2 °C a +5,3 °C.
Las condiciones de La Niña desaparecieron en febrero y, tras una breve fase neutral, el Pacífico comenzó a calentarse rápidamente desde abril. El Niño fue declarado por la NOAA el 11 de junio y, a comienzos de julio, la anomalía en la región Niño 3.4 ya había superado los +2 °C.
¿Qué relación tiene con el calentamiento global?
Los cambios entre La Niña y El Niño pueden producirse en pocos meses, pero la velocidad y magnitud del episodio de 2026 resultan excepcionales.
Estudios recientes investigan si el calentamiento global puede influir en estas transiciones. Una investigación citada por MetSul concluyó que los cambios desde episodios prolongados de La Niña hacia eventos intensos de El Niño siguen siendo poco frecuentes, aunque podrían volverse más comunes con el calentamiento global.
Los científicos estudian ahora el episodio de 2026 para comprender mejor qué mecanismos permitieron que el Pacífico pasara, en cuestión de meses, de una La Niña débil a un El Niño de intensidad histórica.