La Paloma: condenaron a dos personas por retener a una mujer de 38 años y extorsionar a su familia para que pague una deuda

La Justicia de Rocha condenó a un hombre de 39 años y a una mujer de 28 por retener a una mujer de 38 en una casa de La Paloma , por una presunta deuda. Mientras la víctima estaba retenida, extorsionaban a su familia para que pagara el saldo, informó la Jefatura de Policía de Rocha.

Según la Policía, personal de la Seccional 11.ª de La Paloma supo que la mujer estaba retenida en una vivienda del balneario . Los efectivos fueron de inmediato a la casa y encontraron a la víctima en las cercanías. Ella dijo que se había fugado momentos antes .

Se enteró a la fiscal del caso, que dispuso un allanamiento. Allí fueron detenidos un hombre y una mujer mayores de edad. La Policía incautó dos celulares, una pistola de aire comprimido, tres cartuchos calibre 45 , una balanza de precisión, dos envoltorios con una sustancia blanca, dos envoltorios con una sustancia verde. Los hallazgos derivaron en la investigación de otros ilícitos.

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Tras las instancias correspondientes, la Justicia Letrada de 2.º Turno de Rocha condenó a L.D.D.L.O., de 39 años y con antecedentes penales, como autor de un delito de violencia doméstica agravado, en concurso formal con un delito de lesiones personales y uno de privación de libertad. Esos delitos están en reiteración real con uno de tráfico interno de armas o municiones. La pena es de 20 meses de prisión efectiva .

Como reparación patrimonial a la víctima, el condenado deberá pagar doce ingresos mensuales suyos o, en su defecto, doce salarios mínimos. Además, una vez cumplida la pena no podrá acercarse a la víctima ni comunicarse con ella durante 180 días, en un radio de 500 metros.

También fue condenada H.A.F., de 28 años y con antecedentes penales, como coautora de un delito de privación de libertad en concurso formal con uno de lesiones personales. Su pena es de un año de prisión efectiva.

Ambas condenas se dictaron en el marco de un proceso abreviado.