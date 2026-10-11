Rocha declaró "patrimonio inmaterial" su lenguaje; creará un registro de palabras y refranes y buscará el reconocimiento a nivel nacional

El parque nacional de Cabo Polonio con su faro y los lobos marinos, la Fortaleza de Santa Teresa, el Fortín de San Miguel, los ecosistemas de las lagunas, el faro de La Paloma, los Cerritos de los Indios, y el sitio arqueológico del balneario La Esmeralda, por mencionar algunos, son parte de los bienes patrimoniales que Rocha ostenta con orgullo.

Ahora, el departamento tiene un nuevo elemento para incorporar a la lista, que representa como pocos la identidad del lugar: su lenguaje. El español castizo, donde no se habla de vos sino de tú, y donde la lista de refranes y modismos se transmiten a través de las generaciones, son parte de su idiosincrasia.

Por eso, el intendente Alejo Umpiérrez impulsó la declaración de “patrimonio inmaterial” del lenguaje rochense, algo que se concretó hace pocas semanas y que apunta a consolidar a nivel nacional.

Los precios de los abonos para el concurso de carnaval, las categorías y cuándo se hará la venta

Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa: "La inspiración de Mercedes es inagotable y me toca vivirlo de cerca"

“No es un lenguaje inventado, pero es tan castizo que perdió vigencia en el mundo”, dijo Umpiérrez en diálogo con El Observador. “Es más castizo, sin el voseo, sin acentuar los verbos y con un conjunto de palabras y expresiones que nos dan identidad lingüística”, explicó.

La forma de hablar “en rochense” fue tema de análisis de distintas investigaciones lingüísticas y antropológicas a lo largo de los años y ahora es parte del “patrimonio inmaterial” del departamento.

El profesor de Literatura e Idioma Español Néstor de la Llana le propuso la idea al intendente. Umpiérrez, que además de abogado es escritor y publicó novelas, investigaciones históricas y poesía, es un político interesado en temas culturales, bastante más que el resto de sus pares.

Hace unos meses, envió un proyecto de decreto a la Junta Departamental de Rocha, que fue aprobado por unanimidad. Pocos días antes de la conmemoración del Día del Patrimonio, Umpiérrez lo promulgó.

En julio de este año el intendente Alejo Umpíerrez envió el decreto para que fuera considerado en la Junta Departamental de Rocha. Foto tomada de la cuenta de X de Alejo Umpíerrez.

Al anunciar la medida en su cuenta de X, Umpiérrez explicó que la particular forma de hablar de la población de Rocha es “producto del aislamiento histórico de una época en tierra de ‘lejanías’ de bañados y esterales”. Recordó que fue la última capital en recibir el ferrocarril, en el año 1928, que la ruta al Chuy se concretó en 1945 y la carretera a Cebollatí tres años después.

La iniciativa establece la creación de un registro destinado a recopilar las palabras, expresiones o modismos propios del departamento.

El profesor De la Llana explicó a El Observador que desde hace varios años junto a otros integrantes de la Comisión de Patrimonio venían reclamando una medida en este sentido. Destacó que además de la particularidad de algunas palabras o refranes, en Rocha existe "una cadencia y ritmo de habla" particular.

Con la declaración aprobada, comenzará a analizar el Diccionario de Español del Uruguay para ver qué terminos propios de Rocha se pueden incoporar, porque en una revisión que hizo del texto encontró que algunas palabras.

De la Llana destacó "la actitud lingüística del rochense" al hablar español. "Es muy sólida. Los jóvenes cuando van a Montevideo no se contagian", agregó.

El decreto aprobado establece la creación de un registro de palabras y refranes propios del departamento. Foto tomada de la cuenta de X de Alejo Umpiérrez.

Cuando la situación “es una vena”

La forma de hablar de Rocha es un rasgo identitario y cultural del departamento, explicó Umpiérrez.

“A pesar de las redes y a pesar del mundo globalizado, se mantiene como una señal de orgullo, de identidad, cuando salimos fuera del departamento no nos mimetizamos”, reflexionó el intendente.

“Todos sufrimos de alguna manera un bullying afectuoso, a raíz de cómo hablamos, en la tierra del ‘tira que tú que te toca a ti’ que es la más famosas”, agregó.

En Rocha no pretenden quedarse solo con la distinción a nivel local y van por más, explicó el intendente y para eso la Comisión de Patrimonio del departamento y otros actores sociales buscan que el tema tome alcance nacional.

Intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez

“Vamos a continuar trabajando este tema frente a la Comisión de Patrimonio Nacional para su declaración a nivel país. Lo más interesante de todo es que vamos a crear un registro, la idea es generar una publicación en torno al habla rochense, para de alguna manera, sin la pretensión de ser un diccionario español rochense, recupere giros idiomáticos, lingüísticos las palabras y todo lo es parte de ese lenguaje con el cual nos identificamos”, añadió.

La lista de términos que componen el hablar rochense es amplísima. No se trata de palabras inventadas, como aclaró Umpiérrez, sino que en muchos casos son términos que se encuentran en desuso en otras regiones, o que tal vez pueden tener otro significado.

En la charla con El Observador, el intendente mencionó varias expresiones propias del habla de su departamento, algunas de las cuales también se usan en otros puntos del país: lambucear, grela, chafandín, macuín, zaparrastroso, desparragado, butiasero o cartapacio, aunque admite que esta última se utiliza cada vez menos.

Hay otros ejemplos: por ejemplo, cuando las nubes negras asoman el horizonte aparece el “negrumen”; esa agua deja la tierra “enchumbada” y la situación se convierte en “una vena” por lo difícil de digerir.

Umpiérrez recordó que el del reconocido periodista César di Candia, de fuerte vínculo con La Paloma, escribió un libro titulado El país del deja deja. Deja deja, explicó el intendente, es una forma de decir “sal de ahí”.

“Rasgo dialectal”

La forma de hablar de la población de Rocha fue objeto de estudio de distintas investigaciones a lo largo de décadas. Una de las más recientes fue realizada por Pablo Albertoni, integrante del Departamento de Psico y Sociolinguística del Instituto de Lingüística de la Universidad de la República.

El texto publicado en setiembre de 2014 en la Revista Digital de Políticas Lingüísticas, se titula El español rochense en la prensa local: Un análisis de representaciones en la última década.

Rocha, un departamento ubicado al sureste de Uruguay que limita con Brasil por frontera seca y también con la Laguna Merín, tiene buena parte de su territorio sobre el Océano Atlántico. “Durante la época colonial la zona fue una región casi despoblada, considerada como la vaquería del mar’ donde abundaba el ganado cimarrón. A pesar de su escasa población, la zona sureste del actual Uruguay fue intensamente disputada por España y Portugal durante el siglo XVIII”, recordó Albertoni.

Luego de analizar las características del departamento, Albertoni se enfocó en el “rasgo dialectal” de Rocha, donde mencionó como su elemento más saliente “la conservación del tuteo verbal y pronominal, frente al extendido uso del voseo en el resto de Uruguay”.

En ese sentido, dijo Albertoni citando a otros especialistas, Rocha puede definirse como “una zona reliquia” donde “se conserva un estadio dialectal anterior por no haber sido totalmente afectada” por las innovaciones.

“La situación lingüística de Rocha es compleja, por ser una zona dialectal periférica en el uso del español, por encontrarse en zona de frontera en contacto con el portugués y por tener una población flotante importante de diversos orígenes durante los meses de verano”, escribió el especialista.

Agregó que salvo en la zona de la frontera con Brasil donde se puede escuchar hablar en portugués, en el resto del territorio se habla español. “Las publicaciones académicas o de divulgación que han abordado de forma central o marginal la realidad lingüística rochense coinciden en destacar dos aspectos característicos de la zona: la presencia de tuteo pronominal y verbal, y las particularidades surgidas del contacto español-portugués”, indicó.

“Déjala muchacho”

En otro tramo de su trabajo, Albertoni citó un artículo del antropólogo Horacio de Marsilio, que señaló que el español de Rocha era “un fenómeno de relegamiento” y que en el departamento “se hablan las formas más puras de español y donde el léxico está menos penetrado de extranjerismos”.

En eso incide, agregó, “el escaso crecimiento poblacional, los aportes de la inmigración española, el déficit en materia de comunicaciones viales con Montevideo y la segregación tardía con respecto a Maldonado que mantuvo a la ciudad de Rocha administrativamente separada de la capital”.

También mencionó que el impacto del portugués en Rocha es menor al que tuvo en otros puntos del país. “Hay razones históricas que explican la menor incidencia del portugués en el español hablado en Rocha, con respecto a la zona norte: mientras en la frontera norte la población lusófona fue mayoritaria desde el siglo XVIII y durante buena parte del siglo XIX (…), la zona de Rocha fue escasamente poblada a ambos lados de la frontera y se mantuvo, como ya se señaló, bastante aislada en cuanto a comunicaciones terrestres”, explicó.

En las conclusiones de su trabajo, Albertoni advirtió “la identidad lingüística es amenazada por otras variedades de español”.

En concreto, mencionó al voseo como un elemento contradictorio de la identidad rochense como es el tuteo. “La fuerte presencia turística, así como la difusión de programas de televisión y publicidad argentinos y montevideanos con variedades voseantes, son señalados como la mayor amenaza contra la variedad local”, alertó.

En su trabajo, el especialista mencionó cómo la forma de hablar del departamento atraviesa a todos los sectores sociales. Para fundamentarlo, citó la crónica de un partido del equipo local Rocha Fútbol Club.

El texto del artículo, explicó Albertoni, era contundente: “Los rochenses tanto dentro del campo de juego como fuera de él, responden de un mismo modo, escuchándose: ‘déjala’, ‘déjala muchacho’, ‘tírala’, ‘tírala tú’, ‘pégale’, ‘pégale que es imponente’, etc. Basta ir a una cancha de fútbol para advertir que el buen decir rochense está por encima de la condición cultural, social y económica, todos responden del mismo modo”.