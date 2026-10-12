Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 13 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció para este martes 13 de octubre una jornada marcada por la nubosidad, las lluvias aisladas y las neblinas en distintas zonas de Uruguay, con temperaturas máximas que alcanzarán los 22 °C.
En Montevideo y el área metropolitana, las temperaturas oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 18 °C de máxima.
Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, además de neblinas. Los vientos soplarán del este y sureste a velocidades de entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y la noche, Inumet prevé que continúe el cielo nuboso, con períodos de cubierto y lluvias escasas y aisladas. Los vientos serán del sureste, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Pronóstico de Inumet para el este del país
En el este de Uruguay, las temperaturas se ubicarán entre los 11 °C y los 21 °C.
La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas, acompañadas de nieblas y neblinas. Los vientos serán del sureste, de entre 10 y 30 km/h.
Durante la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con períodos de cielo cubierto, lluvias escasas y aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.
El viento continuará del sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
Pronóstico para el oeste: lluvias y baja probabilidad de tormentas
En el oeste del país, Inumet pronostica una mínima de 10 °C y una máxima de 22 °C.
Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas y presencia de neblinas. Los vientos serán del este y sureste, de entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y la noche se esperan precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con cielo nuboso y períodos de cubierto.
Los vientos soplarán del sureste, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.
Pronóstico para el norte de Uruguay
En el norte, las temperaturas oscilarán entre los 9 °C de mínima y los 22 °C de máxima.
La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas y neblinas. Los vientos soplarán del este y sureste, de entre 10 y 30 km/h.
Durante la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso, con períodos de cubierto, lluvias escasas y aisladas y presencia de neblinas.
Los vientos serán del sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.