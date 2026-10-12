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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 13 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé una jornada con abundante nubosidad y precipitaciones en buena parte del país

12 de octubre de 2026 21:00 hs
20240930 Lluvia, tormenta, mal tiempo, estado del tiempo, primavera (12).jpg
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció para este martes 13 de octubre una jornada marcada por la nubosidad, las lluvias aisladas y las neblinas en distintas zonas de Uruguay, con temperaturas máximas que alcanzarán los 22 °C.

En Montevideo y el área metropolitana, las temperaturas oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 18 °C de máxima.

Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, además de neblinas. Los vientos soplarán del este y sureste a velocidades de entre 10 y 30 km/h.

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Para la tarde y la noche, Inumet prevé que continúe el cielo nuboso, con períodos de cubierto y lluvias escasas y aisladas. Los vientos serán del sureste, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico de Inumet para el este del país

En el este de Uruguay, las temperaturas se ubicarán entre los 11 °C y los 21 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas, acompañadas de nieblas y neblinas. Los vientos serán del sureste, de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con períodos de cielo cubierto, lluvias escasas y aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.

El viento continuará del sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico para el oeste: lluvias y baja probabilidad de tormentas

En el oeste del país, Inumet pronostica una mínima de 10 °C y una máxima de 22 °C.

Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas y presencia de neblinas. Los vientos serán del este y sureste, de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche se esperan precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con cielo nuboso y períodos de cubierto.

Los vientos soplarán del sureste, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Pronóstico para el norte de Uruguay

En el norte, las temperaturas oscilarán entre los 9 °C de mínima y los 22 °C de máxima.

La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas y neblinas. Los vientos soplarán del este y sureste, de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso, con períodos de cubierto, lluvias escasas y aisladas y presencia de neblinas.

Los vientos serán del sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

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