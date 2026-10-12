La actriz estadounidense Selma Blair es acusada de agresión tras un incidente con las azafatas durante un vuelo

La actriz estadounidense Selma Blair fue acusada de de agresión tras presuntamente haber atacado a varios asistentes de vuelo en un avión.

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La estrella de 54 años, conocida por su papel en "Legalmente rubia" (Legally Blonde), está siendo investigada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por el supuesto incidente ocurrido en un vuelo de Delta Air Lines de Los Ángeles a Nueva York el domingo.

Funcionarios del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York informaron que habían respondido a una llamada sobre "un pasajero físicamente agresivo" en avión. Dos auxiliares de vuelo resultaron heridos y uno fue llevado al hospital, según la Autoridad Portuaria de Nueva York.

Blair, quien también protagonizó Hellboy y "Crueles intenciones" (Cruel Intentions) fue detenida y trasladada al hospital para recibir atención médica.

Su publicista le dijo a la BBC que "experimentó una emergencia médica que la habría llevado a ese presunto comportamiento".

"Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra estable", agregó su agente.

Una fuente de la policía federal le confirmó a la BBC que se había emitido contra Blair una citación por un cargo de agresión dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de EE.UU.

La fuente indicó que deberá presentarse en el tribunal de infracciones leves en Brooklyn, Nueva York, pero que aún no se ha fijado una fecha.

Según CBS News, cadena socia de la BBC en EE.UU., miembros de la tripulación habrían supuestamente sujetado a la actriz durante el vuelo.

En un audio de control de tráfico aéreo obtenido por CBS se escucha al piloto solicitando la presencia de personal médico en el avión, citando una "nariz sangrante y algunas marcas de mordeduras".

Un portavoz de Delta Air Lines dijo que el incidente no alteró el funcionamiento del vuelo y que la policía respondió nada más aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

"Delta no tolera conductas desordenadas o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y nuestra tripulación siempre es lo más importante", le expresó Delta Air Lines a la BBC en un comunicado.

Getty Blair fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018.

Diagnóstico de esclerosis y otro incidente

Blair se retiró en gran medida de la actuación tras haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018.

En una entrevista con la BBC años después, culpó a la enfermedad de haber "acabado" con su carrera. Fue el motivo por el que "tuve que dejar de trabajar", explicó.

Sin embargo, en 2021 anunció que su enfermedad estaba en remisión.

En 2016 protagonizó otro incidente durante un vuelo, después de que dos enfermeras tuvieran que contenerla al estar bajo los efectos del alcohol.

Blair emitió una disculpa pública después de aquel suceso. Explicó que mezcló accidentalmente su medicación con alcohol, "cometiendo un gran error" que le hizo "perder el conocimiento" y "decir y hacer cosas" de las que se arrepentía "profundamente".

"Soy un ser humano con defectos que comete errores y estoy muy avergonzada por este incidente. Realmente lo siento mucho", dijo en aquel momento.

FUENTE: BBC