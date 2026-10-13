Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 14 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este miércoles 14 de octubre una jornada marcada por la nubosidad, las precipitaciones aisladas y las temperaturas frescas en buena parte de Uruguay.

En Montevideo y el área metropolitana , las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12 °C y una máxima de 16 °C .

Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y neblinas . Los vientos soplarán del sureste a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con períodos de intensidad variable de hasta 10 km/h.

Pronóstico de Inumet para este lunes 12 de octubre, feriado en Uruguay: lluvias, nubosidad y temperaturas de hasta 20 °C

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Para la tarde y la noche, Inumet prevé que continúen las condiciones de nubosidad y las lluvias aisladas. El viento se mantendrá del sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h .

Pronóstico para el este del país

En el este de Uruguay, Inumet prevé temperaturas de entre 11 °C y 20 °C, con una jornada mayormente nubosa.

Durante la mañana se esperan cielos nubosos y cubiertos, con precipitaciones escasas, nieblas y neblinas. Los vientos serán del sector sur, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos continuarán del sector sur, entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico para el oeste del país

En el oeste, las temperaturas también oscilarán entre una mínima de 11 °C y una máxima de 20 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sureste y sur, con intensidades de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche se mantendrán las condiciones de nubosidad y las lluvias aisladas. Los vientos continuarán del sureste y sur, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Pronóstico para el norte del país

En el norte de Uruguay se registrarán las temperaturas más elevadas de las cuatro regiones, con una mínima de 13 °C y una máxima de 21 °C.

Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones aisladas y neblinas. Los vientos serán del sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche, Inumet pronostica un cielo nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos continuarán del sureste, entre 10 y 30 km/h.