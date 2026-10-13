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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 14 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología pronostica una jornada nubosa, con precipitaciones aisladas en todo el país

13 de octubre de 2026 21:00 hs
20240930 Lluvia, tormenta, mal tiempo, estado del tiempo, primavera (3).jpg
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 14 de octubre una jornada marcada por la nubosidad, las precipitaciones aisladas y las temperaturas frescas en buena parte de Uruguay.

En Montevideo y el área metropolitana, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12 °C y una máxima de 16 °C.

Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y neblinas. Los vientos soplarán del sureste a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con períodos de intensidad variable de hasta 10 km/h.

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Para la tarde y la noche, Inumet prevé que continúen las condiciones de nubosidad y las lluvias aisladas. El viento se mantendrá del sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico para el este del país

En el este de Uruguay, Inumet prevé temperaturas de entre 11 °C y 20 °C, con una jornada mayormente nubosa.

Durante la mañana se esperan cielos nubosos y cubiertos, con precipitaciones escasas, nieblas y neblinas. Los vientos serán del sector sur, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos continuarán del sector sur, entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico para el oeste del país

En el oeste, las temperaturas también oscilarán entre una mínima de 11 °C y una máxima de 20 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sureste y sur, con intensidades de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche se mantendrán las condiciones de nubosidad y las lluvias aisladas. Los vientos continuarán del sureste y sur, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Pronóstico para el norte del país

En el norte de Uruguay se registrarán las temperaturas más elevadas de las cuatro regiones, con una mínima de 13 °C y una máxima de 21 °C.

Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones aisladas y neblinas. Los vientos serán del sureste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche, Inumet pronostica un cielo nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos continuarán del sureste, entre 10 y 30 km/h.

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