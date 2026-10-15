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Federico Valverde volvió a ser lateral y destacó la "rebeldía" de Real Madrid para remontar el 3-1 abajo ante Roma por la Liga de Campeones

El capitán de Real Madrid agradeció a José Mourinho por volver a confiar en él

15 de octubre de 2026 7:43 hs
Federico Valverde, capitán de Real Madrid en el XI ante Roma

Federico Valverde, capitán de Real Madrid en el XI ante Roma

El internacional uruguayo Federico Valverde, jugador de Real Madrid. declaró que, "con rebeldía", cuando iban por debajo en el marcador, empezaron a hacer lo que habían trabajado, tras la victoria 'in extremis' (3-4) de su equipo ante la Roma en la segunda jornada de la Liga de Campeones de fútbol.

"El primer tiempo estuvo igualado. Ni ellos encontraron muchas chances ni nosotros pudimos entender el partido como lo habíamos trabajado. Trabajamos muchas cosas y no las supimos sacar. Después, con rebeldía, con el resultado abajo, empezamos a hacer lo que habíamos trabajado. Movilidad por dentro, más espacios, encontramos los uno contra uno", añadió, en declaraciones a Movistar Plus+.

Valverde reconoció que el encuentro se había puesto "difícil". "Yo, como jugador, orgulloso de que el equipo tenga rebeldía, pero creo que, si hubiéramos hecho el trabajo antes, habría sido un partido menos complicado; lo habríamos disfrutado más. Se nos vino cuesta arriba por errores propios", apuntó.

Federico Valverde y Donyell Malen

Federico Valverde y Donyell Malen

Real Madrid remontó un 3-1 adverso en los últimos 10 minutos, gracias a los tantos de Espí, Endrick y Rüdiger.

José Mourinho destacó a Federico Valverde y habló sobre su puesto: "Si tienes más de un Fede lo haces jugar de lateral, en el centro del campo"

Roma 3-4 Real Madrid por UEFA Champions League: Federico Valverde fue titular y el merengue remontó a puro córner

"Felicitar a los que han entrado, lo han hecho con unas ganas increíbles, eso demuestra que estamos todos concentrados", señaló el capitán del equipo blanco.

Festejo de Valverde con Mbappé y Endrick en el triunfo ante Roma

Festejo de Valverde con Mbappé y Endrick en el triunfo ante Roma

Incidió en la figura de Endrick, que además fue fundamental en el tanto de Espí: "Me alegro por él. El míster lo había dicho hace unos días, que necesitaba a todos los jugadores, que felicitaba a los que tenían menos minutos. Cada jugador da el máximo".

Nuevamente lateral

Terminó haciendo referencia a su propio rol, después de volver a cambiar de posición de centrocampista a lateral: "Lo importante es ganar, como dijo el míster, si las cosas salen bien, hay que seguir adelante. Yo, feliz de seguir agarrando muchos minutos, disfruto jugando con este escudo, tenía mucho espacio para correr. Agradecido de que el míster siga confiando en mí".

EFE

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