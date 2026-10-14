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José Mourinho destacó a Federico Valverde y habló sobre su puesto: "Si tienes más de un Fede lo haces jugar de lateral, en el centro del campo"

El entrenador del Real Madrid explicó por qué cambió a Valverde al lateral derecho en medio del partido ante el Villarreal, en el que el uruguayo dio una asistencia

14 de octubre de 2026 7:29 hs
El entrenador del Real Madrid José Mourinho (d) habla con Fede Valverde durante el encuentro ante Real Sociedad en el Santiago Bernabéu

El entrenador del Real Madrid José Mourinho (d) habla con Fede Valverde durante el encuentro ante Real Sociedad en el Santiago Bernabéu

Foto: EFE

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, destacó a Federico Valverde luego de su buen partido del pasado fin de semana ante el Villarreal, en el que dio la asistencia del 1-0 que otorgó la victoria al merengue, y habló sobre el rol en el que lo ve en el campo de juego.

En la conferencia de prensa previa al encuentro entre la Roma y el Real Madrid por la Champions League, que se disputará este miércoles a las 16:00 en el Estadio Olímpico de la capital italiana, Mourinho se deshizo en elogios hacia su capitán Valverde.

"Pienso que en el partido contra el Villarreal el entrenador del Madrid lo hizo muy bien. Hemos encontrado lo que buscábamos", expresó el DT portugués al respecto del uruguayo, que en ese partido volvió a jugar tras superar la lesión en el tobillo que sufrió ante el Atlético de Madrid semanas atrás.

A Mourinho le preguntaron por qué cambió a Valverde al lateral derecho en medio del partido, un rol en el que tanto Carlo Ancelotti como Álvaro Arbeloa lo utilizaron en distintos momentos de sus pasajes por el Real.

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"Sentía la necesidad de cambiar el perfil del lateral derecho y no quise gastar un cambio en (Denzel) Dumfries por Trent (Alexander-Arnold), y pensé que Fede podía marcar la diferencia", fue la respuesta del técnico, que marcó que aunque "muchas veces" estos cambios le salen "mal", esta vez cree que "salió bien".

De todas formas, el portugués aclaró que el cambio de rol de Valverde solo se verá en momentos especiales: "Si tienes más de un Fede lo haces jugar de lateral, en el centro del campo... Pero como solo tenemos un Fede, verle de lateral es algo muy específico".

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