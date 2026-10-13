Cuándo juegan juegan Roma vs Real Madrid de Federico Valverde por la UEFA Champions League y por dónde verlo

Real Madrid de Federico Valverde visita este miércoles a Roma por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Los merengues debutaron con triunfo 2-1 ante Inter y quieren seguir en racha, nuevamente ante un rival italiano.

El encuentro correspondiente a la segunda jornada del torneo europeo está programado para el miércoles 14 de octubre .

El escenario designado para este compromiso es el Estadio Olímpico de Roma , donde el conjunto local recibirá al equipo español en un duelo clave para las aspiraciones de ambos en el certamen continental.

En su retorno a las canchas, Federico Valverde dio una asistencia y fue clave en la victoria del Real Madrid contra el Villarreal

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¿Dónde ver en vivo Roma vs Real Madrid?

La transmisión oficial del encuentro para el territorio uruguayo y el resto de Sudamérica estará a cargo de la cadena deportiva internacional con los derechos vigentes. El partido se podrá ver en vivo por televisión a través de la señal de cable ESPN.

Asimismo, el evento deportivo estará disponible de forma online mediante el servicio de streaming Disney+.

Historial y contexto en la UEFA Champions League

El enfrentamiento entre italianos y españoles cuenta con un amplio historial en la máxima competición de clubes de Europa. Hasta la fecha, se han cruzado en 12 oportunidades oficiales, con un saldo favorable para Real Madrid, que acumula ocho victorias. Por su parte, Roma logró imponerse en tres ocasiones, mientras que el duelo restante finalizó en empate.

Uno de los antecedentes más recordados por la afición italiana ocurrió en la temporada 2007-2008, cuando el equipo romano eliminó al conjunto merengue en los octavos de final tras vencerlo tanto en la ida como en el partido de vuelta disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.

En la actual edición de la Champions League, el nuevo formato de fase de liga obliga a los equipos a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en sus ocho presentaciones iniciales. Los primeros ocho clasificados de la tabla general avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre el noveno y el 24° puesto deberán disputar una ronda de play-offs para asegurar su continuidad en el torneo.