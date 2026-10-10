En su retorno a las canchas, Federico Valverde dio una asistencia y fue clave en la victoria del Real Madrid contra el Villarreal

Federico Valverde volvió a las canchas este sábado en la victoria del Real Madrid 1-0 contra el Villarreal por LaLiga de España , encuentro en el que el uruguayo fue clave con la asistencia del gol merengue a Yan Diomandé .

El Real Madrid se llevó la victoria en un ejercicio de resistencia tras quedarse con diez por la expulsión de Vinícius después de una revisión en VAR. El brasileño fue excluido y e l gol que acababa de marcar anulado por tirar del pelo a un rival en el inicio de la jugada.

Vinícius había salido al campo en el descanso, tras iniciar el partido en el banquillo, después de que el técnico José Mourinho pusiera al joven marfileño Yan Diomande de titular en su lugar.

El equipo blanco tuvo algo más el balón, pero le costaba superar la presión del Submarino Amarillo, que tuvo en el banco y sin minutos al uruguayo Santiago Mouriño . Kylian Mbappé pudo adelantar a su equipo tras culminar una buena combinación a tres en el área, pero su disparo se fue al palo.

Real Madrid vs Villarreal: a qué hora juega hoy y dónde ver a Federico Valverde en el regreso de LaLiga de España

La fuerte chicana de Atlético de Madrid a Real Madrid por la lesión de Federico Valverde: "Queremos felicitarlos por el milagro"

El encuentro se perfilaba como un examen para el astro francés ante su afición después de sus imágenes saliendo de una discoteca o montando en bicicleta, tras abandonar la selección francesa con molestias.

A la vuelta del descanso, la entrada de Vinícius animó al Real Madrid, que había visto cómo el Villarreal había subido un punto su intensidad. Thibaut Courtois sacó dos tiros consecutivos de Pape Gueye y el Real Madrid respondió a los 62 con el gol de Diomande con un disparo cruzado, luego de recibir una asistencia de Valverde, que volvió a jugar luego de sufrir una lesión el pasado 20 de setiembre ante el Atlético de Madrid.

¡GOL DE REAL MADRID!



Tras la revisión, el VAR dio el ok y Diomande celebra: 1-0 sobre Villarreal en el Bernabéu. #LaLigaEnDSPORTS#RealMadridVillarreal pic.twitter.com/FXhnPDElWQ — DSPORTS (@DSports) October 10, 2026

Gracias al receso por la fecha FIFA, en la que el volante no estuvo disponible para la selección uruguaya, Valverde no se perdió ningún partido con el Real Madrid por su lesión. Disputó los nueve encuentros del merengue esta temporada, con un gol y dos asistencias.

El tanto sirvió para dar tranquilidad al equipo blanco, que empezaba a ponerse nervioso ante la falta de gol. El Real Madrid empezó a llegar más y Vinícius encontró el gol al rematar una gran cabalgada de Bellingham, pero el tanto fue anulado y el brasileño expulsado.

Con uno menos, el Real Madrid dio un paso atrás buscando resistir ante un Villarreal que se volcó sobre la portería merengue sin lograr encontrar el empate. Con la victoria, el merengue quedó tercero en LaLiga con 18 puntos, a seis del puntero Barcelona y uno del escolta Atlético de Madrid. Villarreal, en tanto, está décimo con 8 unidades.

¡¡¡INSÓLITA SECUENCIA DE VINÍCIUS: DEL GOL A LA EXPULSIÓN!!!



El brasileño marcó el segundo de Real Madrid sobre Villarreal, pero, tras la revisión en el VAR, el árbitro le mostró la ROJA por TIRARLE DEL PELO a Nathan Saliba. #LaLigaEnDSPORTS#RealMadridVillarreal pic.twitter.com/tOElC7oInG — DSPORTS (@DSports) October 10, 2026

FUENTE: Con base en AFP