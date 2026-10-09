La decisión de Mourinho con Federico Valverde luego de ser "la duda": finalmente fue convocado en Real Madrid para el partido ante Villarreal

Real Madrid dio a conocer la convocatoria para el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports contra Villarreal, este sábado 10 de octubre a las 16:00, en la que figura el uruguayo Fede Valverde .

En la rueda de prensa de este viernes, previa al partido frente a Villarreal, el técnico portugués había adelantado que Fede Valverde sería duda hasta el último momento, y que la decisión sobre su convocatoria se tomaría durante este viernes.

"Fede es la duda, Valverde es el problema que ha llegado hasta hoy . Hoy tendremos que decidir cómo va a ser mañana", expresó el portugués.

El uruguayo, que entrenó también con sus compañeros , sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo durante el derbi contra el Atlético de Madrid el pasado 20 de setiembre.

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Esa lesión dejó a Valverde afuera de la primera convocatoria de la selección uruguaya de Diego Forlán, quien lo había citado para los recientes amistosos ante Japón, Corea del Sur e India.

Finalmente, Valverde sí estará en el Santiago Bernabéu, al menos en el banco de suplentes.

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Las bajas de Real Madrid

Las únicas ausencias en la convocatoria son Raúl Asencio, Mendy, Rodrygo y Militao por lesión y Dean Huijsen por sanción.

El central español fue operado de una fractura por estrés en la tibia y estará lesionado de larga duración.

Por su parte, el francés y los brasileños han aprovechado el parate de selecciones para recuperar sensaciones, y en concreto tanto Militao como Mendy se entrenaron junto al grupo en la sesión de este viernes, encarando la fase final de su recuperación, pero sin entrar todavía en la convocatoria.

Respecto a los elegidos para el último encuentro de Real Madrid, el pasado 20 de setiembre contra el Atlético, Jose Mourinho pierde también a Dean Huijsen, que fue expulsado contra los rojiblancos tras cometer un penal sobre Giuliano Simeone y sancionado con un encuentro.

Convocados de Real Madrid ante Villarreal:

Goleros: Courtois, Lunin y Mestre.

Defensas: Trent, Dumfries, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.

Con base en EFE