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La fuerte chicana de Atlético de Madrid a Real Madrid por la lesión de Federico Valverde: "Queremos felicitarlos por el milagro"

Los colchoneros subieron a sus redes un Irónico tuit tras la recuperación del volante de la selección uruguaya y su presencia en la convocatoria ante Villarreal por LaLiga de España

9 de octubre de 2026 18:50 hs
El fuerte pisotón que sufrió Federico Valverde en Real Madrid ante Atlético de Madrid por LaLiga de España

El fuerte pisotón que sufrió Federico Valverde en Real Madrid ante Atlético de Madrid por LaLiga de España

La rivalidad entre Atlético de Madrid y Real Madrid sumó un nuevo capítulo fuera del campo de juego, esta vez con dosis de ironía y sarcasmo a través de las redes sociales. El desencadenante fue la milagrosa recuperación de Federico Valverde, quien se dejó ver entrenando a la par de sus compañeros apenas semanas después de que la entidad merengue emitiera un alarmante parte médico.

El diagnóstico oficial anunciado el pasado 22 de setiembre por el conjunto de la Casa Blanca indicaba que el uruguayo sufría un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo -una dolencia que convencionalmente exige varias semanas de inactividad-, tras una fortísima entrada y pisotón en su tobillo izquierdo de parte del surcoreano Kang-in Lee, lo que llevó al volante merengue a no viajar para jugar con la selección uruguaya de Diego Forlán ninguno de los tres partidos de la fecha FIFA de setiembre-octubre.

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En una publicación que no tardó en volverse viral en la red social X, el club colchonero lanzó un punzante dardo apuntando al departamento médico de su eterno rival: "Queremos felicitar al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada #RecuperaciónMilagrosa #ParteMédico #EsguinceGrado3 #HistoriaQueTúHiciste".

El sarcástico mensaje reavivó de inmediato el debate entre ambas aficiones, dejando bajo la lupa el diagnóstico inicial comunicado desde Chamartín y añadiendo leña al fuego tras el último derbi capitalino.

Aquí se puede ver el posteo de Atlético de Madrid:

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