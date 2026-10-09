La fuerte chicana de Atlético de Madrid a Real Madrid por la lesión de Federico Valverde: "Queremos felicitarlos por el milagro"

La rivalidad entre Atlético de Madrid y Real Madrid sumó un nuevo capítulo fuera del campo de juego, esta vez con dosis de ironía y sarcasmo a través de las redes sociales. El desencadenante fue la milagrosa recuperación de Federico Valverde , quien se dejó ver entrenando a la par de sus compañeros apenas semanas después de que la entidad merengue emitiera un alarmante parte médico.

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El diagnóstico oficial anunciado el pasado 22 de setiembre por el conjunto de la Casa Blanca indicaba que el uruguayo sufría un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo -una dolencia que convencionalmente exige varias semanas de inactividad-, tras una fortísima entrada y pisotón en su tobillo izquierdo de parte del surcoreano Kang-in Lee, lo que llevó al volante merengue a no viajar para jugar con la selección uruguaya de Diego Forlán ninguno de los tres partidos de la fecha FIFA de setiembre-octubre .

Sin embargo, ver al volante nuevamente con botines de fútbol en Valdebebas a solo 17 días de la lesión encendió los comentarios.

Ante esta pronta evolución y la inclusión de Federico Valverde en los planes de juego de José Mourinho para el partido de este sábado ante Villarreal en el regreso de LaLiga de España, Atlético de Madrid no dejó pasar la oportunidad de lanzar una dura chicana institucional.

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En una publicación que no tardó en volverse viral en la red social X, el club colchonero lanzó un punzante dardo apuntando al departamento médico de su eterno rival: "Queremos felicitar al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada #RecuperaciónMilagrosa #ParteMédico #EsguinceGrado3 #HistoriaQueTúHiciste".

El sarcástico mensaje reavivó de inmediato el debate entre ambas aficiones, dejando bajo la lupa el diagnóstico inicial comunicado desde Chamartín y añadiendo leña al fuego tras el último derbi capitalino.

Aquí se puede ver el posteo de Atlético de Madrid: