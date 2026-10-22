En Maldonado los turistas gastaron más del doble que en el resto del país; el departamento esteño desplazó a Montevideo en cantidad de visitantes

El crecimiento turístico de Maldonado va en ascenso y los datos del flamante Observatorio Económico y Turístico de Maldonado ratifican la tendencia. El año pasado, Maldonado recibió 877.179 visitantes , una cifra que lo convirtió en el departamento más visitado del país, dejando en segundo lugar a Montevideo.

Si bien el turismo en Maldonado venía creciendo en los últimos años, la capital del país se mantenía en la cima, aunque año a año la diferencia iba acortándose. Hoy la realidad es otra, no solo aumentó la cantidad de turistas que llega, sino también a nivel de gasto: los U$S 1.062 millones que los visitantes gastaron durante su estadía en Maldonado constituyen el 52% del total de todo el país.

Los turistas de Maldonado gastan casi el doble que en el resto del país: U$S 1.210, cuando en los demás departamentos los visitantes dejan un promedio de U$S 566. Con respecto a los destinos dentro del departamento, Punta del Este concentra el 85% de los visitantes y el 87% del gasto; Piriápolis supera los 128.000 visitantes y los U$S 143 millones.

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Los datos del Observatorio muestran otro indicador relevante para autoridades y empresarios: mientras la economía uruguaya se entibia a nivel nacional, con una contracción en el segundo trimestre del año ubicada en 0,8%, Maldonado ratificó el crecimiento sostenido y el mercado laboral dinámico, con el turismo como principal motor.

Se estima que a Piriápolis llegaron 128.000 visitantes. Foto: Intendencia de Maldonado

La situación actual

El Observatorio Económico y Turístico de Maldonado fue creado a partir de una inquietud compartida por la Cámara Empresarial de Maldonado, la Intendencia de Maldonado y la Universidad Católica del Uruguay Campus Punta del Este. La propuesta ofrece una línea de base de indicadores económicos, laborales, empresariales, educativos y turísticos del departamento, actualizada periódicamente como insumo para decisiones públicas y privadas.

El primer informe del Observatorio se presenta este jueves al mediodía en una actividad en Casapueblo, a la que asisten autoridades del gobierno departamental, representantes de sectores empresariales y de la academia.

El documento al que accedió El Observador, reúne por primera vez indicadores demográficos, macroeconómicos, laborales, empresariales, educativos y turísticos del departamento, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, Banco Central, Ministerio de Turismo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación y Cultura y Ceres.

Más de la mitad del gasto turístico del país se realizó en Maldonado.

Al analizar la situación del departamento, el Observatorio considera el crecimiento de la población del departamento a partir de los datos del censo de 2023. Se estima que en Maldonado residen 213 mil habitantes, lo que significa que pasó de ser el 2% del total del país en 1963, al 6% en 2023.

Entre 2011 y 2023 Maldonado aumentó en 24% su población, sumando 41.000 habitantes, un elemento que se destaca teniendo en cuenta que la población uruguaya se encuentra estancada y que el leve incremento responde a fenómenos migratorios.

Maldonado (49,5%) y San Carlos (20,5%) reúnen siete de cada diez residentes; Punta del Este es apenas el 10% de la población, pero concentra la mayor parte de la actividad económica

A nivel de empleo, Maldonado tiene la tasa más alta de todo el país, con 65,8% en comparación con el 59,6% promedio de Uruguay. La cantidad de ocupados alcanza a 109.000, 18% más que en 2019. El informe aclara, sin embargo, que el 29% de los ocupados privados son informales, una cifra que se ubica por encima del 26% a nivel nacional.

Maldonado cuenta con unas 17.000 empresas activas, 73% más que en 2011, en un tejido terciarizado y atomizado: servicios y comercio reúnen el 85% de las firmas y el 90% del empleo; el 96,6% son micro y pequeñas empresas, aunque las medianas y grandes concentran el 49% de los puestos. La creación neta de empresas fue positiva en 19 de los últimos 20 trimestres.

En el departamento se concentra la mayor densidad empresarial del país, con 78 empresas activas cada 1.000 habitantes, superando incluso a Montevideo que se ubica 74.

Por otra parte, se estima que el 16% de los adultos de Maldonado tienen estudios universitarios o de posgrado, una cifra que solo supera Montevideo, con 26%. En el resto del país se ubica en 10%.

“El dato más relevante es la brecha interna: en Punta del Este el 38% tiene formación universitaria y el 13% solo primaria; en Aiguá, 6% y 48%. La oferta de primaria y secundaria por habitante está entre las más bajas del país, mientras la matrícula terciaria (8.983 estudiantes) es la cuarta más alta”, consignó el documento.

Turismo local y desafíos

En Maldonado el turismo genera más de 12 mil empleos, lo que corresponde al 16% del total y sostiene una construcción de segundas residencias que supera los U$S 1.000 millones anuales.

“La temporada 2025-2026 dejó señales mixtas: los turistas extranjeros cayeron cerca de 8%, mientras el turismo interno marcó un récord. El peaje de Solís registró 2,13 millones de tránsitos entre diciembre y febrero (+5,5%), el máximo de la serie; la temporada alta se adelanta”, consignó el documento.

En el informe se aclara que Uruguay recibió 3,60 millones de turistas el año pasado, lo que representa casi un 12% más que en 2019.

El 60% de los visitantes llegó de Argentina; el tipo de cambio real con ese país mejoró 32,7% en 2024 y 14,5% en 2025. El año pasado, los turistas argentinos aumentaron 27,6%.

Con respecto a Brasil, hubo una caída en los visitantes que se ubicó en 7,2%. En el informe se advierte sobre la “pérdida de competitividad y la caída del gasto real por visitante” y se plantean tres condiciones: mejorar la rentabilidad del sector, ampliar la promoción internacional y fortalecer el capital humano.