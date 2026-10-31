Quiénes son las hermanas Clarisas Capuchinas, las encargadas de preparar las hostias para las misas del papa León XIV en Uruguay

Las hermanas Clarisas Capuchinas del monasterio Santa María de los Ángeles de Canelones están a cargo de elaborar las hostias que se utilizarán durante las misas que el papa León XIV celebrará en Uruguay .

La tarea requiere un proceso artesanal que va más allá de mezclar agua y harina, ya que las religiosas deben controlar la cocción y la humedad para conseguir la consistencia adecuada y evitar que se desprendan partículas.

"El proceso que se hace es más largo y lleva muchos detalles. Aparentemente solamente es el agua y la harina", subrayó la hermana María Teresa en diálogo con Telemundo .

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Una vez preparada la mezcla, se deja reposar y se elaboran planchas especiales que luego pasan por la máquina para su cocción. "El mismo vapor que larga la máquina, ahí las vamos colocando para que con eso se humedezca", continuó la religiosa.

@TelemundoUY (X)

Pertenecientes a la familia franciscana, las Clarisas Capuchinas siguen una tradición religiosa inspirada en santa Clara de Asís, quien fundó en 1212 la orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara. Más adelante, en el siglo XVI, surgió la rama de las Capuchinas, que retomó los principios de pobreza, sencillez, fraternidad y oración contemplativa.

En el país, las religiosas viven en el monasterio ubicado en una zona rural de Canelones. Su vida cotidiana está organizada alrededor de la oración, la convivencia comunitaria y distintas tareas domésticas y artesanales.

La clausura de las hermanas Clarisas Capuchinas implica una vida apartada de muchas actividades del exterior, aunque mantienen contacto con la comunidad a través de algunas actividades y trabajos.

La elaboración de hostias forma parte de esas tareas y también constituye una fuente de ingresos para el convento. Las hermanas preparan las piezas destinadas a las celebraciones religiosas mediante un procedimiento que exige atención en cada etapa.

Además de las más de 40.000 unidades destinadas a las misas, las religiosas elaboran piezas especiales para los sacerdotes y cuatro hostias de mayor tamaño, pensadas para que puedan verse desde lejos durante las celebraciones encabezadas por León XIV.