Dibu Martínez confirmó que estará en la fecha FIFA ante Uruguay, tras ser operado de la fractura de mandíbula

Emiliano Dibu Martínez confirmó en una entrevista que estará en la próxima fecha FIFA en noviembre, cuando la selección Argentina enfrente a Uruguay y a Costa Rica, luego de haber acelerado los plazos de recuperación de la fractura de mandíbula que sufrió hace unas semanas en el partido entre Chelsea y Everton.

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El pasado 17 de octubre el golero argentino sufrió una fractura de mandíbula tras un duro choque en el duelo entre Chelsea y Everton por la Premier League y debió ser intervenido quirúrgicamente. No obstante, en una entrevista con los periodistas argentinos Gastón y Esteban Edul, confirmó su presencia en la gira, pero no aseguró en que partido en específico.

"Voy a ir. Hablé con Martín (Tocalli) y con Scaloni y mi plan es estar en la doble fecha para atajar", declaró el Dibu aunque no confirmó que pueda estar disponible para el primer duelo contra Uruguay del 13 de noviembre en La Bombonera: "No sé si llegaré al primer o al segundo partido; eso dependerá del contacto y si voy bien en la semana".

La lesión de Dibu Martínez AFP El objetivo del Dibu Martínez a futuro en la selección Argentina El golero volvió a manifestar su obsesión por convertirse en el arquero con más vallas invictas en la albiceleste, récord que actualmente le pertenece a Sergio Romero con 47: "Estoy a una valla invicta de igualarlo y esta doble fecha es clave para eso. Sé que no lo necesito, pero quiero que el arquero que esté el día de mañana trabaje mucho para superarme".