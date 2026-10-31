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Dibu Martínez confirmó que estará en la fecha FIFA ante Uruguay, tras ser operado de la fractura de mandíbula

El golero argentino, pese a que se fracturó la mandíbula hace unas semanas, confirmó que estará con la delegación, pero está en duda para jugar ante Uruguay

31 de octubre de 2026 9:54 hs
Dibu Martínez
AFP

Emiliano Dibu Martínez confirmó en una entrevista que estará en la próxima fecha FIFA en noviembre, cuando la selección Argentina enfrente a Uruguay y a Costa Rica, luego de haber acelerado los plazos de recuperación de la fractura de mandíbula que sufrió hace unas semanas en el partido entre Chelsea y Everton.

"Voy a ir. Hablé con Martín (Tocalli) y con Scaloni y mi plan es estar en la doble fecha para atajar", declaró el Dibu aunque no confirmó que pueda estar disponible para el primer duelo contra Uruguay del 13 de noviembre en La Bombonera: "No sé si llegaré al primer o al segundo partido; eso dependerá del contacto y si voy bien en la semana".

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El golero volvió a manifestar su obsesión por convertirse en el arquero con más vallas invictas en la albiceleste, récord que actualmente le pertenece a Sergio Romero con 47: "Estoy a una valla invicta de igualarlo y esta doble fecha es clave para eso. Sé que no lo necesito, pero quiero que el arquero que esté el día de mañana trabaje mucho para superarme".

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Además, se refirió a las dudas sobre su continuidad en la selección que se generaron luego de la final perdida con España en el Mundial 2026: "Yo estaba muy dolorido después del Mundial. Leía mensajes de las redes sociales llorando en el avión; estaba arruinado", confesó.

"Una de las cosas que nos mostró Leo (Messi) fue su éxito postderrota, él nunca dejó al equipo tirado. Irse perdiendo es como tirar la toalla, que te noquearon, pero te tenés que levantar e intentar ganar la pelea. Eso sentí después de volver a Argentina y a mi club", sentenció.

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