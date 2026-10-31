Boca Juniors y River Plate chocan en un Superclásico que puede definir el rumbo del torneo argentino

Boca Juniors y River Plate , los dos clubes más populares de Argentina , se enfrentarán el domingo en La Bombonera en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino, un duelo que puede resultar determinante en la lucha por el título del campeón de liga mediante la tabla anual, y más aún luego del triunfo de Rosario Central .

El Xeneize llegará al duelo contra su eterno archirrival inmerso en una racha positiva que lo mantiene en carrera por cuatro títulos . El equipo de Rodolfo Arruabarrena disputará la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro , el 21 de noviembre en Barranquilla; jugará las semifinales de la Copa Argentina , ya aseguró su lugar en los playoffs del Clausura y liderará la Tabla Anual.

A falta de dos fechas para el cierre de la fase regular, ese primer puesto también le permitiría quedarse con el título de Liga .

Del otro lado, River llega al superclásico golpeado por una temporada sin títulos y marcado por eliminaciones tempranas tanto en el plano local como en las copas internacionales, aunque todavía conserva la posibilidad de rescatar algo de un año decepcionante luego de haber invertido mucho dinero en los mercados de pases y de dos cambios de entrenador.

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La Tabla Anual, prioridad para Boca Juniors

Con objetivos distintos, más allá de que luego puedan enfrentarse en tramos eliminatorios del Torneo Clausura, Boca y River afrontan este mano a mano con la mirada puesta en la Tabla Anual.

En este momento, con el triunfo de Rosario Central este viernes frente a Sarmiento, el Canalla quedó líder con 59 puntos por delante de Boca, segundo con 57 puntos a la par de Argentinos Juniors, seguido muy de cerca por Vélez (55), y algo más atrás, Gimnasia y Esgrima de La Plata (55), Instituto e Independiente Rivadavia (53) y River (52), cuando faltan sólo dos fechas para el cierre de la fase regular.

Como depende de sí mismo, un triunfo le permitirá a Boca seguir al tope y quedar un paso más cerca de conquistar un título que se le niega hace más de tres años, pero un empate lo exponen a ser superado por rivales muy competitivos, lo mismo que una derrota.

Del otro lado, pese a ser un pésimo año, River atraviesa su mejor momento en semanas: con cinco victorias en sus últimos siete partidos, el equipo de Leonardo Ponzio recuperó terreno y, aunque el título parece fuera de alcance, un triunfo en el superclásico lo dejaría con opciones de pelear por una plaza en la próxima Copa Libertadores.

Seis campeones del mundo en La Bombonera

Sin embargo, la previa del partido se vio alterada por cuestiones institucionales: el Millonario desistió de asistir a la conferencia de prensa conjunta organizada por la Liga, en medio de su distanciamiento con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

River justificó la decisión en su rechazo al nuevo formato aprobado para los torneos de primera división de 2027, una iniciativa que su presidente, Stefano Di Carlo, calificó como "una mejora cosmética que no resuelve el problema de fondo".

Distanciado hace tiempo de la conducción de la AFA, que lidera Claudio Chiqui Tapia, River apunta a que el campeonato de primera tenga no más de 20 equipos, una idea que no encontró eco en el resto de la dirigencia, con excepción de Estudiantes de La Plata, el otro opositor a la gestión oficial.

Por otro lado, el superclásico podría reunir a seis campeones del mundo sobre el césped de La Bombonera, todos integrantes de la selección argentina que conquistó Catar 2022.

Boca Juniors vs River Plate EFE

Boca contará con su capitán Leandro Paredes, mientras que River tendría a Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa.

El único antecedente similar se remonta a 1981, cuando River contó con cuatro campeones del mundo de Argentina 1978: Daniel Passarella, Alberto Tarantini, Norberto Alonso y Mario Kempes. En el segundo tiempo también ingresó René Houseman, completando cinco integrantes del plantel que conquistó el Mundial.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs River Plate y dónde verlo en vivo?

Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo 1 de noviembre a las 15:00 horas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

FUENTE: AFP