Halloween en Uruguay: qué pasó con la historia del niño fantasma de Salto

Un Tribunal de Apelaciones falló a favor del profesor José Buslón y del conductor Guillermo Lockhart en el caso conocido como el "niño fantasma de Salto" , una historia que comenzó con una fotografía tomada en un cementerio y derivó en una demanda civil por US$ 900.000.

El episodio se remonta a abril de 2016, cuando un grupo de estudiantes del Liceo N° 2 Antonio Grompone visitó el Cementerio Central de Salto junto a su profesor de Historia para realizar un trabajo sobre el patrimonio cultural del lugar.

Al revisar las imágenes en su casa, una de las alumnas descubrió una figura con apariencia de niño detrás del vidrio de un panteón. El registro se viralizó rápidamente y dio origen a una investigación que llegó a la televisión, los libros y, finalmente, a los tribunales.

Qué es Halloween, cuál es su origen y por qué se celebra cada 31 de octubre

"El uruguayo es capaz de tomarse con calma un fenómeno paranormal, no prestarle la atención que merece o incluso normalizarlo": Gustavo Farías, investigador paranormal

En la imagen se distinguía a un pequeño con pantalón negro y camisa beige, peinado y mirando hacia el exterior de la bóveda. Lo llamativo era que ninguno de los estudiantes había advertido su presencia durante la recorrida por la necrópolis.

A partir del hallazgo, Buslón y sus alumnos comenzaron a investigar quién podía ser. Una docente jubilada de la ciudad reconoció en la figura a un niño que había sido amigo de su hijo y que había muerto en un accidente de tránsito en 1972. La pesquisa permitió comprobar que el menor había sido sepultado en ese panteón, aunque sus restos fueron trasladados posteriormente a otro sector del cementerio.

La historia llegó al periodista Guillermo Lockhart, conductor del ciclo televisivo "Voces Anónimas", quien viajó a Salto para conocer más detalles. El caso también fue incluido en su libro "Resplandor", presentado en la Feria del Libro de Montevideo.

Mientras tanto, el matemático y escritor Eduardo Cuitiño analizó la fotografía y planteó una explicación que descartaba la hipótesis paranormal. Según su interpretación, la figura podía corresponder al reflejo de una de las estudiantes sobre el vidrio del panteón, distorsionado por el funcionamiento de la cámara de un teléfono celular.

"Si uno de los alumnos se movió repentinamente, su imagen reflejada contra el acrílico o el vidrio del panteón se pudo ver difusa en la fotografía", explicó Cuitiño en 2016. También señaló que una de las alumnas llevaba ropa similar a la que se distinguía en la supuesta aparición. Su análisis ofreció una interpretación posible de la imagen, aunque no constituyó una comprobación definitiva sobre su origen.

¿Por qué la familia del niño de Salto inició una demanda millonaria?

La difusión del caso generó el malestar de los familiares del menor, que consideraron que se había vulnerado su intimidad al divulgar información sobre su historia personal. En 2017, iniciaron una demanda civil por US$ 900.000 contra Buslón, Lockhart y Teledoce, Canal 12.

En noviembre de 2022, la Justicia desestimó el reclamo en primera instancia. La familia apeló la decisión, pero el Tribunal de Apelaciones volvió a fallar a favor de los demandados en agosto de 2023 y dejó firme la resolución.

Tras conocerse el resultado, Buslón expresó su satisfacción y aseguró que "las cosas se hicieron siempre por el camino correcto". También sostuvo que nunca tuvieron la intención de herir la sensibilidad de los familiares.