Álvaro García y el BROU en el déficit hídrico: "El gobierno está muy involucrado y el banco muy atento"

Donde llovió algo, igual fue bastante menos de lo necesario. El déficit hídrico persiste y muchos departamentos tienen su área total o parcial declarada bajo emergencia agropecuaria . En ese escenario adverso para los productores, "el gobierno está muy involucrado y el banco muy atento para hacer lo que debe hacer" , enfatizó Álvaro García, presidente del Banco República (BROU) .

En el stand del "banco país" en el predio de la Expoactiva Nacional, en una entrevista que concedió a El Observador, añadió que existe una batería de herramientas que bien utilizada mitigan de manera importante los efectos de la sequía.

El contador García, entre otras consideraciones, señaló que "el banco tiene la mora más baja de los últimos 10 años", una realidad de alto valor, considerando que "queremos crecer en crédito, lo venimos logrando, pero el crédito tiene que ser sano".

El presidente del BROU, previo al estreno del stand institucional del banco en la exposición organizada por la Asociación Rural de Soriano (ARS), al mediodía de este jueves 19 de marzo, adelantó además que habrá un festejo "por todo lo alto" pero, a la vez, "austero", considerando los 130 años del BROU, "con la actitud de seguir para adelante, porque si uno no se queda quieto pierde el partido, hay que seguir trabajando y haciendo acciones permanentemente, la historia del banco incluso nos desafía a actuar de esa manera".

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El reconocimiento de Fratti en la Expoactiva

El ministro Alfredo Fratti, en el acto inaugural de la Expoactiva Nacional, destacó que el BROU ofreció soluciones para los productores ya en diciembre, por lo tanto antes de instalarse en toda su gravedad el actual déficit hídrico.

Así pasó, pero eso es consecuencia de una realidad: venimos trabajando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y otros actores de muy buena forma y en varios temas durante todo el año pasado y en lo que va de 2026. Tomamos decisiones desde diciembre cuando se empezó a avizorar el tema de la sequía en el sur del país, después ya en enero, en los primeros días, se reunió el ministerio con una gran cantidad de actores para evaluar la situación, desarrollando un monitoreo constante de lo que sucede, el banco el 14 de enero estaba ya pidiendo informes de pluviometría a nuestros ingenieros agrónomos del litoral en particular, quienes hicieron todo un análisis para la zona sur, así fue que el BROU sacó una serie de medidas para los establecimientos que estuvieran afectados por la sequía, yendo siempre atrás de lo que el ministerio determina, como bien dijo el ministro Fratti, en función de parámetros objetivos. El BROU allí ya estableció una postergación de pagos, con un calendario mucho más amigable en la nueva situación, entendiendo al productor. Después se siguieron haciendo gestiones, además se declaró la emergencia agropecuaria, y quiero destacar la resolución del Banco Central del Uruguay (BCU) que era necesaria para poder postergar por 180 días las deudas sin pago de intereses y sin afectar la calificación de los productores, una excepción que salvó un problema. Ahora se están estableciendo también algunas nuevas medidas adicionales que tienen que ver con herramientas muy importantes, como lo es el SIGA, el Sistema Nacional de Garantías, acá en la Expoactiva el ministro anunció esa novedad, la herramienta no solo está sino que hay prácticamente un cobro de una comisión simbólica para las garantías que se otorgan para estos créditos. En definitiva, el gobierno está muy involucrado y el banco, como no podía ser de otra manera, muy atento para hacer lo que debe hacer.

Y, tras las decisiones, ¿se percibe que el productor está concurriendo a las sucursales del banco para aprovechar esas asistencias en estas semanas que han pasado desde que se activaron las medidas?

Sí, la gente aprovecha las herramientas que están a disposición, además se han ido ampliando las zonas y así la atención porque la medida de la emergencia fue abarcando un área mayor con el paso de las semanas, el banco tiene todos sus servicios habituales y otros nuevos específicos disponibles para todos y de inmediato.

El banco estudia caso a caso, como es lógico, está todo el mundo calificado, el país tiene muy buenos mecanismos de resguardo en ese sentido El banco estudia caso a caso, como es lógico, está todo el mundo calificado, el país tiene muy buenos mecanismos de resguardo en ese sentido

¿Cómo venía el cumplimiento de los productores con sus compromisos con el banco, de las empresas del sector en general, hasta que explotó este tema de los perjuicios por la ausencia de niveles adecuados de lluvias?

No, viene bien eso, nosotros ya sobre el fin del año pasado en alguna presentación grande que hicimos decíamos que el banco tiene la mora más baja de los últimos 10 años. Eso es muy importante, porque queremos crecer en crédito, por supuesto, estamos todo el tiempo en todas las áreas, ya sea corporativo, empresas, personas... tratando de avanzar en crecer el crédito, es algo que lo venimos logrando, pero el crédito tiene que ser sano. En ese sentido, no tenemos ahí ahora un problema. El banco estudia caso a caso, como es lógico, está todo el mundo calificado, el país tiene muy buenos mecanismos de resguardo en ese sentido, así que no tenemos dificultades en ese sentido. Además, cuando se dan estas situaciones extraordinarias, es importante también reaccionar de la manera adecuada, para no generar el problema. Cuando se dan estas situaciones adversas, que son cíclicas, muchas veces incluso son sorpresivas en el agro donde se trabaja dependiendo tanto del clima, lo bueno es que el país tiene una batería de herramientas que bien utilizada mitigan de manera importante estos efectos.

El banco, sus directores y funcionarios, han informado sobre los servicios activos, de todos modos... ¿puede el productor ir a consultar a la sucursal y plantear un caso puntual y generarse una solución a medida, incluso relacionado con el tema del agua?

Sí, siempre, por supuesto, siempre puede y eso es bienvenido porque además la solución a medida puede pasar por una combinación de productos que el banco ya tiene. Hay una amplísima cantidad de productos, incluso hacemos presentaciones a menudo para las gremiales, para llegarle a los productores con esa información. Aprovecho para señalar que el otro día tuvimos una muy buena reunión, en la cual participamos varios directores del banco, en el Ministerio de Ganadería, con Campo Unido, estaban prácticamente todas las principales gremiales, fue una muy buena reunión porque en realidad se había agendado para ver un tema concreto y las soluciones se fueron dando antes de la reunión, pero igual la hicimos y la verdad nos sirvió a todos muchísimo, creo, esto es mi opinión personal, porque nos permitió dialogar y discutir sobre cosas más de fondo e intercambiar información que muchas veces no es conocida. Quedamos, es algo que lo estaremos haciendo en los próximos tiempos, en la medida que se necesite y nos convoquen, en ir a las diferentes gremiales a hacer presentaciones con referencia a los productos del banco, porque bueno, nos interesa por supuesto que se conozcan y que se utilicen en la mayor medida posible, es bueno para el productor y es bueno para el banco.

En este escenario tan desafiante, cambiante, dinámico, con lo geopolítico incidiendo además del clima y otros factores, ¿cómo has visto al productor en los contactos realizados durante la Expoactiva Nacional?

La gente tiene una incertidumbre muy grande, hay que estar muy atentos a los cambios, que son vertiginosos, lo que pasa en el mundo tiene impacto por supuesto, también a nivel país con cambios en precios, como puede ser el del petróleo por ejemplo, como pueden ser los precios de los insumos agropecuarios, porque muchos vienen desde zonas del mundo donde se está en guerra. En el caso más específico del banco, las variaciones del tipo de cambio o en las tasas de interés internacionales, son todos temas muy importantes y de una observación permanente, en realidad por definirlo de algún modo estamos casi que en sesión permanente todos los directores y funcionarios del banco con estos temas, actualizando nuestras tasas, viendo cuáles son las medidas que se toman, cuáles son las tendencias, las variaciones que hay a nivel internacional, atentos a lo que se pueda anticipar y también a nivel local con las medidas que va tomando el Banco Central del Uruguay.

El banco está conmemorando 130 años.

Es verdad, es un año especial en una institución de mucha trayectoria, tan querida por todos, tan valiosa, que ha estado, ahora que disfrutamos de este ámbito de trabajo tan importante como lo es la Expoactiva en Soriano, siempre al lado del sector productivo. El Banco República, que somos todos, cada uno de los ciudadanos de cada ámbito es el banco, cumple 130 años y lo estaremos celebrando como corresponde, por todo lo alto, pero de manera austera. Hemos generado una comisión de celebración, nos parece que es bien importante poner en visibilidad en este aniversario lo que es el Banco País para el Uruguay, la dimensión que tiene, pero siempre con la actitud de seguir para adelante, porque si uno no se queda quieto pierde el partido, hay que seguir trabajando y haciendo acciones permanentemente, la historia del banco incluso nos desafía a actuar de esa manera.