Tiroteo en gimnasio de Washington: el uruguayo herido evoluciona favorablemente y recibiría el alta en los próximos días

El ciudadano uruguayo que resultó herido este jueves durante un tiroteo en el centro de Washington, Estados Unidos, evoluciona de forma favorable tras haber sido operado en un brazo y posiblemente reciba el alta médica en los próximos días, según información reciente aportada por Cancillería a El Observador.

La Embajada de Uruguay en Estados Unidos mantiene el contacto permanente tanto con el centro hospitalario como con la esposa de la víctima.

El ataque, que dejó como saldo una persona muerta y otras tres heridas, ocurrió en el barrio de Logan Circle, una zona residencial de la capital estadounidense ubicada a poco más de un kilómetro de la Casa Blanca.

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Un uruguayo resultó herido en un tiroteo en Washington que dejó un muerto y otros tres lesionados

Según la investigación de la Policía de Washington, el atacante fue identificado como Matt Lambert, un médico de urgencias de 55 años. Lambert mantenía un conflicto legal con la asociación de propietarios del edificio donde residía, denunciando falta de mantenimiento, humedad y filtraciones de agua, quejas que llegó a plasmar en un "manifiesto" publicado en su cuenta de X.

La tragedia comenzó cuando Lambert disparó y asesinó al administrador del edificio en un gimnasio lindero al complejo residencial. Posteriormente, se atrincheró en su apartamento del séptimo piso y abrió fuego hacia la calle, hiriendo a cuatro personas, entre ellas al ciudadano uruguayo.

El jefe interino de la Policía de Washington, Jeffery Carroll, explicó que Lambert llegó a disparar contra los agentes a través de la puerta de su apartamento y provocó un incendio tras romper una tubería de gas de su chimenea, antes de quitarse la vida.

El episodio provocó un fuerte despliegue policial en el centro de la ciudad, con calles cortadas, residentes evacuados y helicópteros sobrevolando la zona. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, condenó el hecho, calificándolo como un "acto sin sentido de violencia armada".