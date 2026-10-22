Ministra de Defensa viaja a Francia y coincidirá con Naval Group mientras el gobierno apuesta a tener anuncios sobre OPV en noviembre

Mientras el gobierno de Yamandú Orsi apuesta a anunciar antes del Día de la Armada la solución al patrullaje oceánico tras el affaire Cardama , está previsto que la semana que viene viaje a Francia la ministra de Defensa, Sandra Lazo , para la Expo Euro Naval.

En el evento, que se celebrará entre el 3 y el 6 de noviembre, participará como expositora la compañía Naval Group , según figura en la propia convocatoria de la página web. Se trata de una de las tres oferentes que el gobierno tiene bajo consideración para la construcción de al menos una patrulla oceánica ( OPV ).

Lazo confirmó a El Observador que viajará a la Expo Euro Naval invitada por la Embajada de Francia y que mantendrá una bilateral con la ministra de Fuerzas Armadas francesa, Catherine Vautrin, aunque aclaró que de momento no tiene en agenda una visita a algún astillero de Naval Group.

El Mundial de las OPV: los tres países que le ofrecieron a Uruguay construir las patrullas oceánicas tras el caso Cardama

Según pudo saber El Observador a partir de fuentes políticas, la ministra sí recibió invitaciones para recorrer instalaciones de este tipo en Francia . Lazo ya visitó en julio el astillero SIMA en Perú –socio en la región de la coreana Hyundai Heavy Industries– y la colombiana Cotecmar en setiembre.

De esta manera, el gobierno completaría la recorrida por las tres ofertas que llegaron al Estado a través de sus respectivas embajadas tras la rescisión del contrato con Cardama. Esto se da en un contexto en que cuatro fuentes al tanto de las conversaciones e independientes entre sí marcan que la propuesta francesa es contemplada con especial interés por razones de financiamiento.

Desde el Poder Ejecutivo, en tanto, señalaron que no hay ninguna decisión tomada por ninguno de los tres astilleros y que aún se está negociando. El gobierno pretendía avanzar en un anuncio previo al Día de la Armada, que se celebra cada 15 de noviembre.

El capital de Naval Group está compuesto en un 62,25% por el Estado francés, un 35% por el grupo tecnológico Thales, el 1,57% de empleados y exempleados de subsidiarias de la compañía, un 1,16% por otro accionista vinculado y un 0,02% por los empleados directos.

Yamandú Orsi Foco

¿Orsi a París?

Por otro lado, el presidente Orsi fue invitado a participar al Foro de la Paz que tendrá lugar el 10 y 11 de noviembre, una semana después de la misión oficial de Lazo. También fueron invitados el canciller Mario Lubetkin y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en tanto el centro de la convocatoria gravita en torno a una Cumbre Infantil.

Fuentes políticas marcaron a El Observador que Orsi pretende viajar. Desde Presidencia, sin embargo, indicaron que no está confirmado que viaje y que para esos días tiene actividades previstas en Uruguay.

El evento en París fue anunciado por el presidente francés Emmanuel Macron en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

La ministra Lazo había informado que el gobierno aspira a comprar por lo menos una OPV y que se apostará por un “sistema” de vigilancia con inversiones en radares, drones y otras embarcaciones, como la posibilidad de incorporar dos patrulleras inglesas River.

El presidente Orsi afirmó luego que piensa que “con el tiempo vamos a tener que comprar dos”, en especial “si es que sale la extracción petrolera”.