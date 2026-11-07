Los protectores de León XIV en Uruguay: quiénes son los miembros de la Guardia Suiza que custodian al Papa

Integrante del equipo encargado de garantizar su seguridad en cada una de las actividades que realiza en Uruguay , la Guardia Suiza Pontificia acompaña al papa León XIV durante su visita al país.

Reconocibles por sus uniformes coloridos y su presencia en los actos del Vaticano , sus integrantes tienen una función que va más allá de la custodia ceremonial: participan de la protección personal del Pontífice y de la seguridad de los espacios que frecuenta.

El cuerpo tiene una larga historia al servicio de los papas y mantiene una estructura militar con integrantes seleccionados bajo requisitos específicos. Su tarea combina disciplina, formación y una relación directa con la Santa Sede .

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La Guardia Suiza Pontificia fue creada el 22 de enero de 1506 por el papa Julio II . Desde entonces, sus integrantes tienen la responsabilidad de proteger al Pontífice y su residencia. Es considerada el cuerpo militar más antiguo del mundo que continúa en actividad.

Aunque su imagen más conocida es la de los soldados que permanecen apostados en las entradas del Vaticano, sus funciones incluyen acompañar al Papa en los viajes apostólicos, controlar los accesos a la Ciudad del Vaticano y participar de las ceremonias oficiales. También deben proteger al Colegio Cardenalicio durante los períodos de sede vacante, cuando no hay un pontífice elegido.

Sus integrantes son ciudadanos suizos que deben cumplir condiciones específicas para ingresar. Entre los requisitos se encuentran ser varón, profesar la religión católica, tener entre 19 y 30 años, medir al menos 1,74 metros y haber completado la formación militar básica en Suiza. Además, deben comprometerse a prestar servicio durante un mínimo de dos años.

Una vez seleccionados, reciben preparación para cumplir tareas de protección y seguridad, además de las funciones ceremoniales que forman parte de la vida cotidiana del Vaticano. El cuerpo está integrado por miembros de las distintas regiones lingüísticas de Suiza y su comandante es el coronel Christoph Graf.

Coronel Christoph Graf

El uniforme es otro de los rasgos que los identifica. Sus colores principales son el azul, el rojo y el amarillo, y forma parte de una tradición que distingue a los guardias durante las ceremonias y los servicios de honor. En determinadas ocasiones utilizan también armaduras y otros elementos de gala.

La historia del cuerpo está marcada por un episodio ocurrido el 6 de mayo de 1527, durante el saqueo de Roma. En aquel ataque, 147 integrantes de la Guardia Suiza murieron mientras defendían al papa Clemente VII, mientras que otros 42 consiguieron escoltarlo hasta el refugio del Castillo Sant'Angelo. Desde entonces, esa fecha se utiliza para la ceremonia anual de juramento de los nuevos integrantes.

En 2026, León XIV recibió a los miembros del cuerpo y a sus familiares durante una audiencia realizada el 7 de mayo, un día después de la ceremonia de incorporación de 28 nuevos guardias. Durante el encuentro, el Pontífice destacó el sentido de su tarea y les agradeció el servicio que realizan.

"Más que soldados, ustedes son servidores", expresó el Papa, quien también definió su trabajo como un servicio "humilde y discreto" que se desarrolla durante el día y la noche.

Con información de Vaticannews.va