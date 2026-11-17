El exfutbolista argentino Pablo Mouche recordó sin filtros su paso por Sud América en 2021 y lanzó durísimas críticas contra la estructura, las condiciones de trabajo y la conducción que tenía el club uruguayo en aquel entonces.

Durante una entrevista en formato pódcast, el exdelantero de Boca Juniors aseguró que allí atravesó la experiencia más precaria de toda su trayectoria deportiva.

En aquella época, Mouche jugaba como delantero junto al Loco Sebastián Abreu en la IASA, y el técnico era Claudio "Pampa" Biaggio.

"Teníamos las peores condiciones para un plantel profesional, las peores. Nunca viví algo igual como en Sud América, nunca. Un desastre por donde lo mires: organizativo, estructural, humano, lugar de entrenamiento, ropa, absolutamente todo", sentenció el argentino al describir la realidad cotidiana que le tocó afrontar en la Primera división del fútbol uruguayo.

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Las críticas despiadadas de Mouche a Sud América

Pablo Mouche, quien llegó a jugar en la selección argentina -con la que debutó en 2011- detalló las carencias básicas que padecía el grupo profesional en el día a día en Sud América.

"No teníamos un lugar fijo de entrenamiento, entrenábamos en un arenero, no teníamos materiales para entrenar, no teníamos pelotas, no teníamos nada", relató.

A esa falta de infraestructura sumó situaciones extremas tras cada práctica: "El peor club en el que jugué en mi vida. No nos bañábamos, yo me iba a bañar a mi casa. Me cambiaba en una tribuna con frío, menos 2 grados, y me iba con el monopatín todo transpirado a bañarme a mi casa porque ahí no había para bañarse. No teníamos agua para tomar. Una vergüenza total".

Más allá de las falencias materiales, Mouche apuntó directamente contra quienes conducían la institución buzona y contra el clima interno que se generaba.

"Humanamente, un desastre. Una de las peores personas con las que me tocó trabajar son la gente que manejaba el club", afirmó. Además, calificó de "insano" el ambiente por la presencia en el plantel del hijo del presidente (Bruno Giménez, hijo de Miguel Giménez) de la entidad, a quien tildó de "buchón".

Finalmente, resumió sus sentimientos encontrados sobre aquella etapa en Montevideo: "Me arrepiento, pero no me arrepiento, porque ahí conocí personas del plantel de las que sigo siendo amigo. La parte humana me la dio el plantel".

Aquí se puede ver el video de lo que dijo Pablo Mouche: