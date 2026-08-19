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Duro debut para Gustavo Bueno como entrenador de la selección uruguaya sub 15: Brasil lo goleó 4-0

La selección uruguaya sub 15 perdió 4-0 ante Brasil en Teresópolis, en el primer partido de Gustavo “Zorro” Bueno como entrenador de la categoría

19 de agosto de 2026 16:39 hs
Gustavo Bueno

Gustavo Bueno

Foto: @Uruguay

La selección uruguaya sub 15 comenzó este miércoles una nueva etapa con el debut de Gustavo “Zorro” Bueno como entrenador, en un amistoso ante Brasil disputado en la Granja Comary, el tradicional complejo de entrenamientos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en Teresópolis, Río de Janeiro.

El estreno terminó con victoria 4-0 para los locales, que hicieron pesar su mayor dominio durante buena parte del encuentro y marcaron por intermedio de Lucas Jorge, Enzo, Sandro y Kelwin.

El amistoso fue el primero de los dos previstos entre Uruguay y Brasil: ambas selecciones volverán a medirse el sábado 22, en la misma cancha, a la hora 10.00.

El debut del Zorro Bueno en la selección uruguaya Sub 15

El encuentro tuvo un significado particular para Uruguay porque no solo marcó el primer partido de Bueno al frente de la sub 15, sino que también dio inicio a la etapa post Marcelo Bielsa en materia de selecciones.

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Antes de Bueno, la sub 15 era dirigida por Ignacio González quien pasó a ser el entrenador de la sub 17 en lugar de Matías Alonso.

El partido se enmarca en la preparación para la Liga Evolución sub 15, competencia de Conmebol que se disputará en setiembre en Paraguay.

Brasil golpeó temprano y se fue en ventaja

Brasil comenzó con mayor iniciativa y generó tres situaciones de gol antes de conseguir la apertura.

El 1-0 llegó a los ocho minutos. Gabriel Bueno desbordó por la derecha y Lucas Jorge culminó la jugada con un remate preciso para superar al arquero uruguayo Thiago.

Seis minutos después, Kauã Lucas estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero su disparo dio en uno de los palos.

El equipo dirigido por Guilherme Dalla Déa mantuvo el control durante buena parte del primer tiempo, aunque Uruguay consiguió equilibrar el trámite sobre los minutos finales de esa primera mitad.

Brasil sentenció el partido en el segundo tiempo

El comienzo del complemento resultó determinante. Apenas habían transcurrido 40 segundos cuando Enzo convirtió el 2-0, con un remate cruzado que superó por arriba al arquero celeste.

Brasil realizó numerosas modificaciones durante el segundo tiempo para darle minutos a buena parte de sus futbolistas, pero mantuvo la intensidad.

A los ocho minutos, Sandro ganó de cabeza después de un tiro libre enviado desde la izquierda y estableció el 3-0.

Uruguay no encontró la forma de descontar y, ya en tiempo adicional, Kelwin recibió una asistencia de Isaac y convirtió el cuarto gol, que cerró el marcador.

El encuentro fue seguido en Teresópolis por varios integrantes de la estructura deportiva de la CBF, entre ellos Rodrigo Caetano, coordinador ejecutivo general de las selecciones masculinas; Cícero Souza, gerente general; el histórico arquero Cláudio Taffarel, actualmente integrante del cuerpo técnico de la selección mayor, y Branco, coordinador de selecciones juveniles.

Las alineaciones de Brasil y Uruguay

Brasil: Arthur; Enzo (Pietro), Maurício (Valmir), Guilherme (Sandro), Gustavo Galan (Yan); Lucas Jorge (Diego), Gabriel (Brener/Kayck), Lucas Splichal (G. Souza); Gabriel Bueno (Igor/Kleber), Kauã Lucas (Asafe/Isaac) y Samuel (Kelwin). DT: Guilherme Dalla Déa.

Uruguay: Thiago Nieto; Valentino Pérez, Franchesco López (Ignacio Echevarría), Luan Sosa (Bruno Salvagno), Bautista González; Bautista Casco, Joaquín Míguez, Martín Sagasta; Luca Di Matteo (Tiziano García), Santiago Mieres y Thiago Paredes. DT: Gustavo Bueno.

Árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro

Amonestados: Valmir (Brasil) y B. Salvagno (Uruguay)

Escenario: Granja Comary, Teresópolis, Río de Janeiro

El plantel de Uruguay

Jugador Equipo
Thiago Nieto Liverpool
Thiago Carballo Peñarol
Francisco Inciarte Nacional
Luan Sosa Montevideo City Torque
Ignacio Echevarría Montevideo City Torque
Valentino Pérez Nacional
Franchesco López Montevideo City Torque
Bautista González Defensor Sporting
Joaquín Míguez Montevideo City Torque
Martín Sagasta Danubio
Tiziano García Defensor Sporting
Bautista Casco Peñarol
Thiago Guimaraens Nacional
Luca Di Matteo Nacional
Santiago Larrosa River Plate
Bruno Salvagno Liverpool
Bruno Meza Defensor Sporting
Thiago Paredes Nacional
Enzo Scagni Danubio
Santiago Mieres Nacional

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