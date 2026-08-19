Los mensajes de Lucas Sugo en redes sociales en homenaje a su hija Florencia

Florencia Sugo , la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo , murió a los 23 años después de atravesar una enfermedad oncológica que le había sido diagnosticada en 2025.

La joven había recibido distintos tratamientos en Uruguay y Brasil y, durante los últimos meses, los continuó en Estados Unidos .

La noticia fue confirmada este miércoles a través de un comunicado firmado por Diego Sorondo , manager y representante del artista.

Murió Florencia, la hija de 23 años de Lucas Sugo que estaba bajo tratamiento contra el cáncer

En las semanas previas, Lucas Sugo había utilizado sus redes sociales para compartir algunas novedades sobre la salud de su hija. Sus publicaciones mostraron el difícil momento que atravesaba la familia y dieron lugar a cadenas de oración entre sus seguidores.

Los mensajes de Lucas Sugo por la salud de su hija

Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue publicado en julio, cuando el cantante compartió una imagen de una persona arrodillada en actitud de oración junto a la frase: "Pon tu mano, padre amado".

Para entonces, Florencia se encontraba en Boston, Estados Unidos, donde participaba de un ensayo clínico con una medicación dirigida a la mutación genética KRAS G12D. El tratamiento constituía una nueva alternativa dentro del proceso que la joven llevaba adelante contra la enfermedad.

Captura Lucas Sugo

Lucas Sugo también había contado públicamente que había viajado a Estados Unidos para acompañar a su hija durante esa etapa. Posteriormente regresó a Uruguay para cumplir con sus compromisos laborales, mientras Florencia continuaba con el tratamiento en el exterior.

En otra de sus publicaciones, el cantante había expresado esperanza por la evolución de su hija. "Llegó nuestra Flor amada. Aquí sigue dando pelea con fe, esperanza y mucho amor", escribió luego de que la joven regresara a Uruguay tras su tratamiento en Estados Unidos.

La situación de Florencia había sido conocida públicamente desde marzo de 2025, cuando Sugo se quebró durante un concierto y pidió a sus seguidores que rezaran por la salud de su hija. Meses después, el propio cantante había comunicado que ella estaba respondiendo favorablemente a uno de los tratamientos.

Durante el último año, Florencia también había hablado sobre su enfermedad y el proceso que atravesaba. En abril de 2026, al cumplirse un año del diagnóstico, compartió una reflexión sobre el impacto que había tenido la enfermedad en su vida.

"Todavía no existen medicamentos en el mercado para este tipo de mutación, por eso nuestra prioridad era entrar en este ensayo", explicó la joven en relación al compuesto experimental.