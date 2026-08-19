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Licencia de conducir en Uruguay: Sucive habilitó una nueva forma de consultar las restricciones médicas

Los titulares del Permiso Único Nacional de Conducir podrán acceder desde la aplicación de Sucive a sus antecedentes y restricciones médicas y mostrarlos al profesional que realice una nueva certificación

19 de agosto de 2026 10:33 hs
SUCIVE1908

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) estableció un nuevo procedimiento para que los conductores puedan consultar los datos y restricciones médicas asociados al Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC) directamente desde su celular.

La medida fue comunicada por la Dirección General de Asuntos Vehiculares a través de la Circular DAV 194/2026 y busca facilitar y unificar el acceso a la información clínica vinculada a la licencia de conducir.

Con el nuevo mecanismo, el titular podrá consultar sus antecedentes y restricciones médicas registradas en el PUNC y, si así lo decide, mostrar esa información al médico tratante cuando deba gestionar una nueva certificación.

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De esta manera, el profesional podrá conocer las patologías o restricciones que deben ser consideradas al momento de realizar el nuevo acto médico.

Cómo consultar las restricciones médicas de la licencia de conducir en Sucive

El procedimiento se realiza a través de la aplicación de Sucive. Para acceder a la información, el usuario deberá identificarse mediante la plataforma GUB.UY, un mecanismo que permite certificar su identidad y garantizar la trazabilidad y seguridad del acceso.

Una vez dentro de la aplicación, deberá ingresar a la opción "Datos de PUNC". Allí podrá consultar el estado de su licencia de conducir, el plazo de vigencia y las restricciones médicas registradas, además del código correspondiente.

La información podrá ser mostrada directamente desde el celular al médico tratante para que este conozca los antecedentes y los tenga en cuenta al momento de expedir una nueva certificación médica.

Quién puede acceder a los datos médicos del PUNC

Según informó Sucive, el nuevo procedimiento mantiene el control de la información en manos del titular de la licencia de conducir.

Es el propio conductor quien decide cuándo consultar sus datos y a quién mostrarlos. El mecanismo no supone, por tanto, que el médico acceda directamente a esa información sin intervención del titular.

El sistema incorpora además procedimientos de identificación, trazabilidad y ciberseguridad para proteger los datos personales asociados al Permiso Único Nacional de Conducir.

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