Mujer de 33 años murió apuñalada en Villa Española: detuvieron a su pareja como presunto autor de femicidio

Una mujer de 33 años murió este martes tras ser apuñalada en una vivienda de Villa Española y la Policía detuvo a su pareja, un hombre de 28 años , en el marco de una investigación por un homicidio vinculado a violencia basada en género .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según informó la Dirección General de Hechos Complejos, sobre las 22:40 un móvil policial concurrió a una vivienda ubicada en Himalaya y 20 de Febrero .

Cuando los efectivos llegaron, la mujer ya había sido trasladada al Hospital Pasteur debido a las heridas que presentaba. Su pareja manifestó inicialmente a la Policía que se había tratado de un intento de autoeliminación .

Licencia de conducir en Uruguay: Sucive habilitó una nueva forma de consultar las restricciones médicas

Tragedia en Cerro Largo: una mujer de 92 años murió tras un incendio en su casa de Melo

Personal policial se dirigió al centro de salud, donde los médicos informaron que la mujer había fallecido .

Policía Científica determinó que las heridas no fueron autoinfligidas

Investigadores del Departamento de Homicidios concurrieron a la vivienda junto con personal de Policía Científica para realizar el relevamiento de la escena.

Tras las primeras pericias, los investigadores concluyeron que las lesiones que presentaba la víctima no habían sido autoinfligidas, por lo que dieron intervención a la Fiscalía de 1º Turno.

A partir de los elementos encontrados en la escena, la Fiscalía gestionó una orden de detención contra la pareja de la mujer.

El hombre, que permanece detenido, tiene antecedentes penales e indagatorias por violencia doméstica, aunque no existían denuncias realizadas por la víctima en su contra.

Según testimonios recogidos por los investigadores, la relación había comenzado en mayo, luego de que el hombre saliera de prisión.

El detenido será conducido a Fiscalía, mientras el Departamento de Homicidios continúa con la recolección de pruebas para determinar las circunstancias de la muerte.