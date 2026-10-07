"La montaña volvió a parir un ratón": Interior usó solo dos vehículos Cóndor prestados por Defensa para tres operativos

El Ministerio del Interior usó solo dos vehículos blindados del modelo Cóndor a préstamo del Ministerio de Defensa Nacional y en tres operativos desde que se anunció la firma del convenio entre ambas secretarías de Estado a fines de junio de este año.

Algunos de estos datos surgen de una respuesta a un pedido de informes que formuló el 22 de junio de este año el secretario general del Partido Colorado y senador, Andrés Ojeda.

Al legislador le respondieron recién en los últimos días, con fecha del 17 de agosto de 2026.

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De ahí surge que hoy el Ministerio del Interior cuenta actualmente con vehículos blindados Cóndor a préstamo de Defensa , algo que fue informado en primera instancia por El País.

Cuando se anunció el convenio, se indicó que habría cinco modelos disponibles y hasta 12 unidades a disposición para ser prestadas.

Consultados este miércoles, desde el Ministerio del Interior agregaron a El Observador que hay dos vehículos Cóndor que cumplieron varias horas de servicio. En uno de los casos fueron 58 horas y, en el otro, casi 7 horas.

Además, señalaron que hay otros dos de ese mismo modelo que fueron entregados "recientemente" a la Guardia Republicana y que están siendo acondicionados con cámaras y espejos para que puedan participar en patrullajes. Defensa —argumentaron— ha entregado los blindados de forma escalonada.

Yamandú Orsi se reúne con Andrés Ojeda en la Torre Ejecutiva. Viernes 4 de setiembre de 2026 Foto: Dante Fernández/ FocoUy

En la respuesta a Ojeda, la cartera señaló que habían sido utilizados "en primera instancia" para una "intervención en el barrio Marconi" y que luego se evaluaría su "ampliación" de acuerdo al monitoreo de la evolución de los delitos y las necesidades de patrullaje.

Interior, sin embargo, agregó que también participaron en otro operativo en Punta de Rieles —para la denominada Operación Argos— y para el operativo del clásico entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo el pasado 30 de agosto.

"La montaña volvió a parir un ratón", consideró Ojeda al recibir la respuesta de Interior, entregada tres meses después de haber recibido las consultas.

Desde el @Minterioruy me respondieron el pedido de informes sobre los vehículos blindados del Ejército que se anunció se utilizarían para la seguridad interna. Tardaron más de 3 meses en contestar.

Lo que ANUNCIARON en junio:

12 vehículos blindados

Patrullando barrios de… pic.twitter.com/EoqDBdLs4U — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) October 7, 2026

El senador también cuestionó que no exista un "plazo" para un convenio declarado como transitorio por el Ministerio del Interior.

"No hay indicadores para evaluar y medir su funcionamiento e impacto", apuntó también. Y recordó que, por esta razón, presentó un proyecto de ley para que el ministerio pudiera "usar la logística e infraestructura de Defensa", algo que fue descartado por el gobierno.

En declaraciones a El Observador, Ojeda destacó: "Si habrá que hacerle seguimiento a los anuncios rimbombantes".

Otras respuestas de Interior contenidas en la documentación que recibió el colorado indican que no hay militares participando en los operativos en los que se utilizan estos blindados, que serán utilizados "hasta que lleguen al país" los que compró la Policía Nacional para incorporar a su flota.

Consultado sobre si se había realizado una evaluación previa del "impacto operativo, jurídico y presupuestal" de la utilización de estos vehículos, el ministerio respondió que no y que la Dirección General de Operaciones Especiales "únicamente realizó la inspección de los posibles vehículos ofrecidos por el Ejército Nacional".