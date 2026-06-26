Blindados del Ejército para patrullajes: habrá cinco modelos a disposición de Interior y se capacitará a policías para su manejo

Los ministerios de Interior y Defensa firmaron este viernes el convenio por el cual se habilita el préstamo de vehículos blindados del Ejército para que apoyen a la Policía en operativos de seguridad en barrios peligrosos.

La firma de este convenio fue informada por el ministro del Interior, Carlos Negro , luego de la reunión del Consejo de Ministros de este viernes.

"Acabamos de firmar un convenio junto al Ministerio de Defensa Nacional por el cual se ponen a disposición de la Policía Nacional hasta 12 blindados de 5 modelos diferentes , los cuales serán conducidos por personal policial debidamente capacitado en la conducción ", anunció Negro.

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Días atrás, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el ministro había dicho a los legisladores que habría 12 vehículos modelo Mamba —donados por el gobierno de Estados Unidos— a disposición de la Policía , pero ahora el universo de vehículos a prestar se amplió a cinco modelos con los que cuenta el Ejército Nacional .

El acuerdo que hoy firmamos en el Consejo de Ministros con el Ministerio de Defensa Nacional es fruto de un mandato enfático del presidente de la República: optimizar y racionalizar todos los recursos del Estado para construir un Uruguay más seguro, una de las prioridades… — Carlos Negro (@CNegro7) June 26, 2026

Si bien se capacitará a policías para el manejo de estos vehículos militares, Negro señaló que el convenio incluye la posibilidad de que un "chofer militar" cumpla con esa función, en "régimen de comisión de servicio".

Dados esos parámetros, el ministro sostuvo en la conferencia que "no corresponde ni se necesita la promulgación de una disposición legal" y que las que ya existen, como la Ley Orgánica Militar o el Código Civil, "permiten un comodato de vehículos como comisión de servicios por parte de militares en tareas de chofer".

Esto último había sido reclamado por algunos dirigentes de la oposición, que sostienen que es necesaria una ley para instrumentar esta cooperación.

Consultada sobre el detalle de cuáles serán los modelos a disposición de Interior, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, respondió en la conferencia que "son los cinco con los que cuenta el Ministerio de Defensa Nacional".

"Los cinco tipos de blindados que posee el Ministerio de Defensa Nacional serán definidos a través de lo que la operación requiera y será en acuerdo con el Ministerio del Interior", dijo la ministra.

Preguntada específicamente por los vehículos modelo Mamba, Lazo respondió que "por supuesto" que estaban incluidos en el convenio.

Según supo El Observador por fuentes militares, además de los Mamba los otros cuatro vehículos de transporte de tropas que tiene el Ejército en funciones son los Vodnik VML-M7, EE-11 URUTU, RPZ Cóndor y Mowag.

Foto: Facebook Batallón de Infantería 15

Tras la firma del convenio, Defensa dio la orden al Ejército de poner a disposición de la Policia cuatro vehículos modelo RPZ Cóndor para el inicio de la cooperación entre ambas fuerzas.

Tanto Negro como Lazo descartaron que este convenio implique una "militarización" de la política de seguridad.

"Hablar de militarización es algo que no corresponde, no está contemplada en el Plan Nacional de Seguridad ni es menester del Ministerio de Defensa", dijo Lazo.

Negro, por su parte, subrayó que "de ninguna manera" puede hablarse de "militarización" cuando el convenio establece el uso de vehículos militares bajo órdenes de la Policía.

En caso de que un militar tenga que conducir el vehículo, Negro apuntó que podrá ir armado, ya que —al igual que los policías y civiles con permiso— se trata de personas que cuentan con la autorización para portar arma.

"A medida que la puede usar también puede hacerlo para su defensa", respondió el ministro ante la consulta de qué podría pasar si se da un enfrentamiento.

En esas situaciones, agregó, podría ampararse en la legítima defensa.