Tormentas fuertes avanzan sobre Uruguay: a qué hora llegarían a Montevideo y cuáles serán las zonas más afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por tormentas muy fuertes y puntualmente severas que comenzarán a afectar Uruguay desde la tarde de este miércoles y se desplazarán progresivamente hacia el este.

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Según el organismo, las condiciones comenzarán a desmejorar durante la tarde por el litoral oeste , con el desarrollo de tormentas fuertes y muy fuertes que luego avanzarán hacia el resto del territorio.

"A partir de la noche se prevén tormentas muy fuertes y puntualmente severas que se irán desplazando gradualmente hacia el este durante el jueves, afectando el resto del territorio", indicó Inumet.

Alerta naranja por tormentas: así avanzan las lluvias en el AMBA

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en el norte y este , donde estarán en el entorno de los 40 a 80 milímetros y puntualmente podrán ser superiores .

Además, en zonas de tormenta Inumet advirtió por la posible caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

¿A qué hora llegarán las tormentas a Montevideo?

El meteorólogo Mario Bidegain compartió una proyección del modelo ECMWF que muestra el ingreso de las lluvias y tormentas por el oeste y suroeste del país después del mediodía.

De acuerdo con esa proyección, en Montevideo las tormentas podrían comenzar después de las 15:00 horas.

#Lluvias (verde) y tormentas (violeta) son previstas para MIE07oct sobre #Uruguay, según modelo @ECMWF, ingresando por litoral Oeste y SO, después del mediodía. En #Montevideo las tormentas se darían después de 15 horas. pic.twitter.com/KVhUfcdGvT — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 7, 2026

El pronóstico de Inumet para Montevideo y el área metropolitana prevé para este miércoles precipitaciones y tormentas aisladas, principalmente hacia la tarde y noche, con viento del noreste y este y rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras, además de rachas muy fuertes asociadas a tormentas.

El especialista detalló, además, que se esperan hasta 70 milímetros de lluvia tanto el miércoles como el jueves.

#Lluvias acumuladas (mm) para MIE07 (izq) y JUE08 (der) según COSMO7 (@inmet_). Se esperan 20-70 mm sobre #PBSAS y SO #Uruguay (MIE07) y 30-70 mm sobre centro y Norte #Uruguay (Artigas y Rivera) para JUE08oct. pic.twitter.com/kNwATbDYLf — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 7, 2026

Las condiciones inestables continuarán durante el jueves, cuando las tormentas seguirán desplazándose hacia el este del territorio.