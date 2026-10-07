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Tormentas fuertes avanzan sobre Uruguay: a qué hora llegarían a Montevideo y cuáles serán las zonas más afectadas

Las tormentas ingresarán por el litoral oeste durante la tarde y avanzarán hacia el este; Inumet prevé acumulados de entre 40 y 80 milímetros, con valores superiores en algunas zonas, además de granizo y fuertes rachas de viento

7 de octubre de 2026 9:50 hs
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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por tormentas muy fuertes y puntualmente severas que comenzarán a afectar Uruguay desde la tarde de este miércoles y se desplazarán progresivamente hacia el este.

Según el organismo, las condiciones comenzarán a desmejorar durante la tarde por el litoral oeste, con el desarrollo de tormentas fuertes y muy fuertes que luego avanzarán hacia el resto del territorio.

"A partir de la noche se prevén tormentas muy fuertes y puntualmente severas que se irán desplazando gradualmente hacia el este durante el jueves, afectando el resto del territorio", indicó Inumet.

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Los mayores acumulados de lluvia se esperan en el norte y este, donde estarán en el entorno de los 40 a 80 milímetros y puntualmente podrán ser superiores.

Además, en zonas de tormenta Inumet advirtió por la posible caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

¿A qué hora llegarán las tormentas a Montevideo?

El meteorólogo Mario Bidegain compartió una proyección del modelo ECMWF que muestra el ingreso de las lluvias y tormentas por el oeste y suroeste del país después del mediodía.

De acuerdo con esa proyección, en Montevideo las tormentas podrían comenzar después de las 15:00 horas.

El pronóstico de Inumet para Montevideo y el área metropolitana prevé para este miércoles precipitaciones y tormentas aisladas, principalmente hacia la tarde y noche, con viento del noreste y este y rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras, además de rachas muy fuertes asociadas a tormentas.

El especialista detalló, además, que se esperan hasta 70 milímetros de lluvia tanto el miércoles como el jueves.

Las condiciones inestables continuarán durante el jueves, cuando las tormentas seguirán desplazándose hacia el este del territorio.

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