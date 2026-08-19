Elecciones obligatorias BPS 2026: cuándo se vota, quiénes están obligados y cuánto sale la multa por no hacerlo

El Directorio del BPS está integrado por siete miembros . Cuatro son designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, mientras que los otros tres son elegidos por los sectores sociales representados en el organismo: trabajadores activos, jubilados y pensionistas y empresas contribuyentes .

Las empresas que estén obligadas a participar y no lo hagan recibirán multas de 6, 12 o 20 UR , dependiendo de la cantidad de trabajadores dependientes.

Para los trabajadores, jubilados y pensionistas que no voten, la multa será equivalente a 1 Unidad Reajustable (UR) . En el caso de funcionarios públicos y profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República, asciende a 2 UR .

No están obligados a votar los mayores de 75 años ni los titulares de prestaciones por incapacidad , cualquiera sea su edad. Estas excepciones no alcanzan a quienes fueron designados mandatarios de empresas.

Se elegirán los tres representantes sociales del Directorio del BPS : uno por los trabajadores activos, uno por los jubilados y pensionistas y uno por las empresas contribuyentes.

Las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) se realizarán el domingo 22 de noviembre de 2026 . El voto será secreto, personal y obligatorio para quienes integren el padrón electoral.

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Entre los trabajadores están habilitados quienes sean mayores de 18 años y cumplan con las condiciones previstas para integrar el padrón. También participan los jubilados y pensionistas habilitados. Quienes tengan credencial cívica no deben realizar ningún trámite para ser incorporados.

En el orden empresarial, cada empresa habilitada dispone de un solo voto , independientemente de que sea unipersonal o pluripersonal. Las unipersonales son representadas por sus titulares, mientras que las pluripersonales y sociedades deben hacerlo a través de un mandatario o apoderado . Un mismo mandatario puede representar hasta diez empresas .

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No participan las empresas contribuyentes de aportación civil, bancaria, notarial y profesional , ni los titulares usuarios de servicios, empleadores de servicio doméstico y titulares de obras de construcción.

Los extranjeros habilitados que no tengan credencial cívica pueden votar con su cédula de identidad, según el domicilio de residencia que hayan registrado.

Cómo sigue

El 22 de noviembre, los habilitados deberán concurrir a votar para elegir a los tres representantes sociales que integrarán el próximo Directorio del BPS.

Quienes estén obligados y no concurran estarán sujetos a las sanciones previstas. Para trabajadores, jubilados y pensionistas, la multa general equivale a 1 UR, mientras que para funcionarios públicos y determinados profesionales asciende a 2 UR.

En el caso de las empresas, las multas serán de 6, 12 o 20 UR, según la cantidad de trabajadores dependientes.

El monto final en pesos dependerá del valor de la Unidad Reajustable aplicable, por lo que la cifra puede variar hasta la fecha de la elección.