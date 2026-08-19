Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / VOTO

Elecciones obligatorias BPS 2026: cuándo se vota, quiénes están obligados y cuánto sale la multa por no hacerlo

En noviembre, los habilitados deberán concurrir a votar para elegir a los tres representantes sociales que integrarán el próximo Directorio del BPS.

19 de agosto de 2026 11:33 hs
BPS

Lo que importa de las elecciones de BPS

  • Las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) se realizarán el domingo 22 de noviembre de 2026. El voto será secreto, personal y obligatorio para quienes integren el padrón electoral.

  • Se elegirán los tres representantes sociales del Directorio del BPS: uno por los trabajadores activos, uno por los jubilados y pensionistas y uno por las empresas contribuyentes.

  • No están obligados a votar los mayores de 75 años ni los titulares de prestaciones por incapacidad, cualquiera sea su edad. Estas excepciones no alcanzan a quienes fueron designados mandatarios de empresas.

  • Para los trabajadores, jubilados y pensionistas que no voten, la multa será equivalente a 1 Unidad Reajustable (UR). En el caso de funcionarios públicos y profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República, asciende a 2 UR.

  • Las empresas que estén obligadas a participar y no lo hagan recibirán multas de 6, 12 o 20 UR, dependiendo de la cantidad de trabajadores dependientes.

Contexto

El Directorio del BPS está integrado por siete miembros. Cuatro son designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, mientras que los otros tres son elegidos por los sectores sociales representados en el organismo: trabajadores activos, jubilados y pensionistas y empresas contribuyentes.

Entre los trabajadores están habilitados quienes sean mayores de 18 años y cumplan con las condiciones previstas para integrar el padrón. También participan los jubilados y pensionistas habilitados. Quienes tengan credencial cívica no deben realizar ningún trámite para ser incorporados.

En el orden empresarial, cada empresa habilitada dispone de un solo voto, independientemente de que sea unipersonal o pluripersonal. Las unipersonales son representadas por sus titulares, mientras que las pluripersonales y sociedades deben hacerlo a través de un mandatario o apoderado. Un mismo mandatario puede representar hasta diez empresas.

Más noticias

BPS: cuándo se cobran las asignaciones familiares en setiembre de 2026 y cuáles son las fechas de pago

BPS confirmó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para setiembre de 2026: aquí todas las fechas

No participan las empresas contribuyentes de aportación civil, bancaria, notarial y profesional, ni los titulares usuarios de servicios, empleadores de servicio doméstico y titulares de obras de construcción.

Los extranjeros habilitados que no tengan credencial cívica pueden votar con su cédula de identidad, según el domicilio de residencia que hayan registrado.

Cómo sigue

El 22 de noviembre, los habilitados deberán concurrir a votar para elegir a los tres representantes sociales que integrarán el próximo Directorio del BPS.

Quienes estén obligados y no concurran estarán sujetos a las sanciones previstas. Para trabajadores, jubilados y pensionistas, la multa general equivale a 1 UR, mientras que para funcionarios públicos y determinados profesionales asciende a 2 UR.

En el caso de las empresas, las multas serán de 6, 12 o 20 UR, según la cantidad de trabajadores dependientes.

El monto final en pesos dependerá del valor de la Unidad Reajustable aplicable, por lo que la cifra puede variar hasta la fecha de la elección.

Las más leídas

Feriado no laborable este miércoles 19 de agosto en Uruguay: quiénes no deben trabajar y cómo se paga el día

Murió Florencia, la hija de 23 años de Lucas Sugo que estaba bajo tratamiento contra el cáncer

Atrapado en Arabia Saudita: la millonaria deuda que pone en riesgo la salida de Darwin Núñez a Trabzonspor de Turquía

Tribunal de Apelaciones le dio la razón a Charles Carrera: definió por mayoría que el audio que grabó Hernández es ilegal y admitió pericia médica

Temas

bps Elecciones multa

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos