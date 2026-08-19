A un mes de la final del Mundial 2026, Claudio Chiqui Tapia criticó a quienes afirmaron que Argentina se entregó contra España: "Todavía no escuchamos una disculpa"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), Claudio Chiqui Tapia , criticó a quienes afirmaron que la selección argentina entregó la final del Mundial 2026 contra España , a un mes de que la albiceleste perdiera ese partido por 1-0 en el tiempo extra.

"Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado . Y lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas . Ninguno salió a decir: 'Nos equivocamos'. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo ", comenzó escribiendo Tapia en una carta publicada en sus redes sociales.

El mandatario reconoció que "equivocarse puede pasar", pero remarcó que "lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada".

"Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario : sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones. A todos ellos: háganse cargo", continuó.

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Para el presidente de la AFA "no alcanza con callarse", esperar que "pase el tiempo" o "cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada", y enfatizó que aunque "ahora quieran evitar los comentarios, los reclamos o los reproches de la gente por todas las mentiras que dijeron, no van a poder borrar lo que hicieron".

"Hay palabras que tienen consecuencias y acusaciones que dejan marcas. De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve. No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta. No se vuelve de acusarlos de haberse entregado. Y mucho menos se vuelve de hacerlo sin una sola prueba para después, cuando la mentira queda expuesta, elegir el silencio", apuntó.

Tapia remarcó que muchos "pidieron explicaciones cuando no tenían una sola prueba", señalaron a los futbolistas "que estaban dejando la vida" y "alimentaron una mentira y la instalaron como verdad", por lo que les pidió que ahora den ellos las explicaciones, ya que "la grandeza también está en reconocer una equivocación".

"Y cuando se acusa, se miente y se lastima públicamente a quienes dejaron todo por esta camiseta, pedir disculpas no es un favor. Es una obligación", declaró el "Chiqui", que le preguntó a los señalados "cómo vuelven a sus casas después de haber hecho todo esto".

"Los valores no se negocian. Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa. Mientras tanto, los jugadores, el cuerpo técnico y todos los colaboradores siguen con la frente en alto. Porque ellos saben lo que hicieron aquel día. Saben cuánto dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie", expresó el mandatario, que concluyó que "los que dejaron el alma no tienen nada que explicar, los que mintieron, sí".