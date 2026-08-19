"Farmear aura": la nueva moda que se está replicando en redes sociales y que ofrece convocatorias en distintas plazas de Uruguay

En las redes de los jóvenes de hoy en día se está replicando una nueva moda que consiste en "batallas" donde deben hacer gestos para parecer lo más carismático posible y poder vencer a su rival, le llaman farmear aura. El fenómeno se ha hecho viral y desde otras orillas está pronto para desembarcar en Uruguay.

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El próximo domingo se está anunciado uno de estos encuentros en la explanada de la Intendencia de Montevideo a las 17:00. Es promocionado por la cuenta de Instagram Juntadas de aura, bajo el lema "ven y demuestra tu aura" y "el que tiene aura se nota". Incluso, la misma cuenta promociona premios para quienes salgan en primer, segundo y tercer lugar de la competición.

Otros eventos similares se han difundido en redes sociales, algunos de ellos en locaciones del interior como Las Piedras, Piriápolis, Fray Bentos o Paysandú.

View this post on Instagram La castellanización farmear viene del inglés to farm, que significa cultivar o cosechar. El término es usado por adolescentes en videojuegos cuando se acumulan recursos para un determinado fin. En este caso, en la vida real, es para conseguir aura. Es decir, acciones que hagan ver al competidor como carismático.