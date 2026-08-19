"Farmear aura": la nueva moda que se está replicando en redes sociales y que ofrece convocatorias en distintas plazas de Uruguay

En las redes de los jóvenes de hoy en día se está replicando una nueva moda que consiste en "batallas" donde deben hacer gestos para parecer lo más carismático posible y poder vencer a su rival, le llaman farmear aura. El fenómeno se ha hecho viral y desde otras orillas está pronto para desembarcar en Uruguay.
El próximo domingo se está anunciado uno de estos encuentros en la explanada de la Intendencia de Montevideo a las 17:00. Es promocionado por la cuenta de Instagram Juntadas de aura, bajo el lema "ven y demuestra tu aura" y "el que tiene aura se nota". Incluso, la misma cuenta promociona premios para quienes salgan en primer, segundo y tercer lugar de la competición.
Otros eventos similares se han difundido en redes sociales, algunos de ellos en locaciones del interior como Las Piedras, Piriápolis, Fray Bentos o Paysandú.
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La castellanización farmear viene del inglés to farm, que significa cultivar o cosechar. El término es usado por adolescentes en videojuegos cuando se acumulan recursos para un determinado fin. En este caso, en la vida real, es para conseguir aura. Es decir, acciones que hagan ver al competidor como carismático.
Para conseguir su objetivo, los jóvenes hacen gestos virales como el ya conocido Six-Seven, que consiste en mover las manos con las manos palma arriba, de arriba hacia abajo. Este meme que circula por internet ha sido incluso imitado por el presidente de la República Yamandú Orsi ha pedido de adolescentes que se encuentra en sus recorridas.
Además de este gesto, los adolescentes imitan pasos de baile y gesticulan buscando trasmitir seguridad. Las competencias en la vecina orilla han atraído la atención de medios de comunicación argentinos, algunos de ellos desde el consumo irónico.