Orsi envió un mensaje a Lucas Sugo por la muerte de su hija e invitó a escuchar el tema "La flor de mi vida"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se refirió este miércoles al fallecimiento de Florencia Sugo , hija del cantante uruguayo Lucas Sugo , y contó que se comunicó con el artista para acompañarlo en este momento.

“ Yo le mandé un mensaje, no cabe mucho más. Ojalá uno pudiera estar ahí ”, expresó Orsi al ser consultado por la muerte de la joven de 23 años.

El mandatario, además, invitó a escuchar “La flor de mi vida” , una canción de Sugo, como forma de acompañar al cantante.

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“Pero capaz que es un momento para que todos busquemos, ahora que tenemos celular, un tema que se llama La flor de mi vida, que es de él. Y ahí va a ser la mejor forma de estar en comunión con él ”, afirmó.

La muerte de Florencia Sugo

Florencia Sugo murió este miércoles tras atravesar un cáncer que le había sido diagnosticado en 2025.

La joven había viajado a Boston, Estados Unidos, donde participaba de un tratamiento clínico y recibía un medicamento específico dirigido a la mutación genética KRAS G12D.

En las últimas horas su estado de salud se había agravado. El velatorio se realizará desde las 13:00 de este miércoles en Rivera.

Previo a su muerte, Lucas Sugo había publicado en sus redes sociales una imagen de una persona rezando junto al mensaje: “Pon tu mano, padre amado”, lo que generó numerosas muestras de apoyo y una cadena de oración entre sus seguidores.

El cantante tenía previstos dos shows para este fin de semana en Argentina, en las provincias de Chaco y Santa Fe, que fueron suspendidos tras el fallecimiento de su hija.