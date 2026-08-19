"No hay peor dolor que la muerte de un hijo": dirigentes y artistas se solidarizaron con Lucas Sugo por la pérdida de su hija

Dirigentes políticos y artistas se solidarizaron con Lucas Sugo por la pérdida de su hija Florencia , quien murió este miércoles a los 23 años después de atravesar un cáncer que le había sido diagnosticado en 2025.

" No hay peor dolor que la muerte de un hijo . Fuerza Lucas, Lucía y toda la familia", escribió el senador del Partido Colorado Robert Silva en sus redes sociales, entre otros dirigentes.

El histórico cantante de música tropical, Charly Sosa , se sumó a las condolencias. "En nombre de mi familia, de toda la gente de mi equipo y en el mío propio, quiero enviarle un fuerte abrazo a Lucas Sugo y a toda su familia en este durísimo momento", escribió el artista.

Orsi envió un mensaje a Lucas Sugo por la muerte de su hija e invitó a escuchar el tema "La flor de mi vida"

Murió Florencia, la hija de 23 años de Lucas Sugo que estaba bajo tratamiento contra el cáncer

"Mucha fuerza y cariño para todos. Un abrazo al cielo. Descansa en paz, Florencia Sugo ", sentenció.

En nombre de mi familia, de toda la gente de mi equipo y en el mío propio, quiero enviarle un fuerte abrazo a Lucas Sugo y a toda su familia en este durísimo momento.

Mucha fuerza y cariño para todos. Un abrazo al cielo.

Descansa en paz, Florencia Sugo. pic.twitter.com/0ajx1BeNQW — Charly Sosa (@CharlySosa) August 19, 2026

Los senadores blancos Graciela Bianchi y Sebastián da Silva también lamentaron la muerte de la joven. "Sin palabras. Abrazo muy fuerte a Lucas y su familia", escribió la legisladora en su cuenta personal de X (exTwitter). Mientras que Da Silva también mandó "fuerzas para esa familia".

Sin palabras. Abrazo muy fuerte a Lucas y su familia. pic.twitter.com/7aGQoExtVx — Graciela Bianchi (@gbianchi2020) August 19, 2026

La joven había viajado a Boston, Estados Unidos, donde participaba de un tratamiento clínico y recibía un medicamento específico dirigido a la mutación genética KRAS G12D.

En las últimas horas su estado de salud se había agravado. En un primer momento, personas cercanas a la familia habían señalado a Montevideo Portal que se trataba de "una situación delicada, muy dura" y que, "lamentablemente", los médicos no habían comunicado avances que indicaran que Florencia estuviera superando la enfermedad.

En las horas previas, Lucas Sugo había dado cuenta públicamente del difícil momento que atravesaba su familia. Meses antes, en mayo, el artista había contado que su tiempo se dividía entre los viajes a Estados Unidos para acompañar a su hija, su familia en Rivera y sus compromisos profesionales.

Ante el fallecimiento de Florencia, su equipo comunicó que el artista necesita acompañar a sus seres queridos durante estos días y suspenderá las próximas fechas de sus recitales.