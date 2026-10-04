Lucas Sugo agradeció al público tras la muerte de su hija: "Me permitiste vivir un tiempo más con alguien que amo tanto"

Lucas Sugo habló el sábado pasado durante su show en Expo Melo, en Cerro Largo, sobre el momento que atraviesa tras la muerte de su hija Florencia, de 23 años, y agradeció al público por el acompañamiento que recibió durante el tratamiento de la joven.

"Toca seguir, de eso se trata la vida, o sea, levantarse y seguir, porque sé que hay alguien que me está mirando y me quiere ver bien. Entonces seguimos", expresó el cantante, según consignó Telemundo (Canal 12). "La voy a llorar todos los días de mi vida, pero por ella me voy a levantar", agregó.

Sugo también destacó el apoyo de quienes escucharon su música y asistieron a sus shows, y lo vinculó con la posibilidad de afrontar los gastos del tratamiento de su hija.

La visita de León XIV a Uruguay ya tiene canción oficial: se presentó Una gran alegría, que tiene las voces de Lucas Sugo, Josefina Damiani y Catherine Vergnes, entre otros

"La voy a llorar todos los días": Lucas Sugo reapareció en redes y habló de las ganas de "seguir adelante" tras la muerte de su hija

"Si alguna vez en tu vida pagaste una entrada para ver a Lucas Sugo o si alguna vez te metiste Youtube y escuchaste un tema, estabas colaborando conmigo; y si colaboraste conmigo, te quiero agradecer porque me permitiste vivir un tiempo más con alguien que amo tanto, porque gracias a tu apoyo pude solventar el gasto de todo el proceso difícil ", señaló. "Entonces, te voy a quedar agradecido el resto de mi vida", dijo.

El cantante cerró su mensaje con una reflexión sobre la importancia de aprovechar el presente y expresar el afecto hacia las personas cercanas. "Sigan disfrutando el hoy, siempre el hoy, es importantísimo el hoy, no te ahorres en 'te amo', escribile un mensaje a tu abuela y decile 'te amo, te estoy escribiendo esto por la sencilla razón de que te amo'. Hacelo con tu abuela, con tu sobrino, con tu hijo, con tu amigo", expresó Sugo.

Florencia, hija de Lucas Sugo, murió a mediados de agosto, a los 23 años. La joven había sido diagnosticada con cáncer en 2025 y recibió tratamientos en el exterior. En los meses previos, el cantante había contado públicamente que dividía su tiempo entre los viajes para acompañarla, su familia en Rivera y sus compromisos profesionales.

Tras su fallecimiento, Sugo había suspendido una serie de presentaciones y recibió muestras de apoyo de seguidores, artistas y dirigentes políticos. El presidente Yamandú Orsi también le envió un mensaje y recomendó escuchar "La flor de mi vida", una canción del artista dedicada a su hija.