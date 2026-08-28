Calendario de pagos BPS de setiembre 2026: fechas para jubilaciones, pensiones, subsidios y asignaciones familiares

El Banco de Previsión Social (BPS) definió el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones, subsidios y asignaciones familiares correspondiente a setiembre de 2026 , con fechas que varían según la prestación, el lugar de residencia y la modalidad elegida para cobrar.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los pagos que se realizan mediante depósitos en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico comenzarán el miércoles 2 de setiembre , mientras que quienes cobran a través de redes y empresas contratistas podrán hacerlo desde el jueves 3 .

En Montevideo , quienes cobran jubilaciones, pensiones a la vejez y otras pasividades en las oficinas centrales del BPS podrán hacerlo entre el miércoles 2 y el lunes 21 de setiembre , de acuerdo con el número de cédula de cada beneficiario.

BPS confirmó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para setiembre de 2026: aquí todas las fechas

BPS confirmó quiénes recibirán devolución de Fonasa en 2026: cómo se calcula el monto

En tanto, las personas que reciben la prestación mediante depósito bancario o a través de instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes) tendrán el dinero disponible el miércoles 2 de setiembre .

Quienes cobran a través de empresas contratistas, como Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos, podrán hacerlo desde el jueves 3 hasta el lunes 21 de setiembre.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionistas del interior?

Para los beneficiarios que viven en el interior del país, las giras de pago del BPS se desarrollarán entre el jueves 3 y el martes 8 de setiembre. El día correspondiente a cada persona deberá consultarse en la agencia donde habitualmente realiza el cobro.

Los depósitos en bancos e Iedes se realizarán el miércoles 2, mientras que los pagos mediante empresas contratistas estarán disponibles entre el jueves 3 y el lunes 21 de setiembre.

Cuándo se pagan los subsidios y asignaciones familiares en setiembre

El calendario también comprende a los beneficiarios de subsidios por desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad, además de las asignaciones familiares.

En Montevideo, quienes cobran estas prestaciones en las oficinas centrales del BPS podrán hacerlo desde el miércoles 2 hasta el lunes 21 de setiembre.

En las empresas contratistas, entre ellas Abitab, RedPagos y Anda, el período de pago irá desde el jueves 3 hasta el lunes 21 de setiembre.

En tanto, quienes reciben el dinero mediante bancos, Tarjeta Asignaciones Familiares (Afam) o instituciones emisoras de dinero electrónico cobrarán el miércoles 2 de setiembre.

¿Cuándo se pagan los subsidios y asignaciones en el interior?

En el interior, los subsidios abonados mediante bancos e Iedes estarán disponibles el miércoles 2 de setiembre.

La misma fecha corresponde a las asignaciones familiares cobradas mediante la Tarjeta Afam, bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico.

Los beneficiarios que utilizan empresas contratistas como Abitab, RedPagos y Anda podrán cobrar desde el jueves 3 hasta el lunes 21 de setiembre.

¿Qué documentos se necesitan para cobrar?

Para cobrar subsidios, los titulares deben presentar la cédula de identidad vigente. Cuando el trámite lo realiza un apoderado, tutor o curador, deberá presentar además el último recibo o una fotocopia de la cédula del titular.

El mismo requisito se establece para el cobro de asignaciones familiares: el titular debe presentar su cédula vigente y, en caso de concurrir un apoderado, tutor o curador, deberá llevar el último recibo o una fotocopia de la cédula del beneficiario.

Los beneficiarios de las prestaciones pueden verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro".