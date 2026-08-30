Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: Secretaría de Derechos Humanos convocó a aportar información sobre detenidos desaparecidos

La Secretaría de Derechos Humanos convocó a la ciudadanía a aportar información que pueda contribuir a conocer el paradero de las personas detenidas desaparecidas entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985 .

El llamado fue realizado este domingo, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas , y está en consonancia con una exhortación aprobada por unanimidad en el Senado.

“Toda información o recuerdo puede ser clave para la investigación”, expresó la secretaría en un comunicado.

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El organismo reafirmó el compromiso del Estado con la búsqueda de los detenidos desaparecidos y con el derecho de las familias y de la sociedad a conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante ese período.

Cómo aportar información sobre detenidos desaparecidos

La información será recibida por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), organismo competente en la materia.

Las vías habilitadas son:

Teléfonos: 091 612 244, 099 612 233 y 098 234 826.

Correo electrónico: [email protected].

Atención presencial: bulevar Artigas 1532, Montevideo.

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fue formalizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

En Uruguay, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue aprobada por el Parlamento en noviembre de 2008 e incorporada a la normativa nacional.