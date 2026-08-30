El uno por uno de Peñarol en el clásico: el primer tiempo de Javier Cabrera, el empuje de Maxi Olivera y Leonel Jaime controlado

Peñarol perdió este domingo 1-0 contra Nacional en el Estadio Campeón del Siglo en un clásico correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. Los aurinegros tuvieron un desastroso desempeño y cayeron por primera vez en su historia ante los tricolores jugando como locales por Liga AUF Uruguaya.

El tricolor hizo un muy buen planteo táctico en el primer tiempo, dejó que Peñarol se pasara la pelota entre los centrales, le tapó a los carrileros y lo obligó a jugar en largo sin dejarlo nunca activar los circuitos por el centro, radiando de las acciones a Leonel Jaime.

Además, lo castigó con el poder de su pelota quieta reavivando los fantasmas del pasado reciente de Peñarol, un equipo que sufre compulsivamente en las acciones a balón parado en partidos importantes.

Peñarol comenzó jugando 3-4-1-2 pero al quedar en desventaja pasó a jugar 4-4-2 sin encontrar nunca la pelota ni el juego ni las opciones de gol.

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En el segundo tiempo, con la salida de Abel Hernández, Peñarol terminó jugando 4-2-3-1 pero con un Nacional totalmente replegado contra su campo y sin conceder jamás espacios para la elaboración de juego en el radio de acción de Jaime.

Este fue el uno por uno de Peñarol.

Washington Aguerre 5: Cortó bien el primer centro llovido embolsando la pelota, estuvo muy atento ante un envío rasante de Gastón Martirena. En otro tiro libre de este, despejó con puños al córner y de ahí llegó el gol, donde no salió a despejar. En el complemento estuvo atento a un grave error de Mauricio Lemos para salvar un gol ante Camilo Cándido. Cumplió.

Lucas Ferreira 4: Fuerte para marcar en el arranque a Maxi Gómez al que se le cayó encima, sacándolo lesionado. Cuando entró Maxi Silvera lo empujó y quiso aplicarle rigor, en forma totalmente innecesaria. Bien amonestado a los 36' tras controlar largo y mal un pase atrás para luego cometer falta contra Silvera. Tuvo un buen quite en derecha por ataque colocando luego un centro que no prosperó. Se fue al cabo de los primeros 45'.

Mauricio Lemos 4: Abusó del pase largo al que Peñarol nunca le sacó jugo. Bajó de cabeza un par de laterales generando en uno la única chance de gol de Peñarol en el primer tiempo. Casi regala un gol en el complemento. Repetitivo.

Mauricio Lemos contra Rodrigo Martínez en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Maximiliano Olivera 6: Correcto en la marca. Al pasar de lateral empujó y generó un córner. En el segundo tiempo aportó siempre prolijidad en salida -casi sin presión rival- para que el equipo no fuera gobernado por la ansiedad. Aportó un peligroso cabezazo a los 73'. Por regularidad, empuje y porque casi que no lo atacaron terminó siendo el único que salvó el clásico con buena nota. Correcto.

Javier Cabrera 5: Cometió tres faltas en 18 minutos y bien pudo ser amonestado, pero zafó con un criterio dominante de Gustavo Tejera de dejar jugar. Fue el más incisivo. Asistido por Jaime desperdició un mano a mano clarísimo a los 59'. A partir de ahí se apagó en el juego y dejó el campo a los 73'. Por lo hecho en el primer tiempo fue el menos malo de Peñarol de mitad de cancha en adelante. De más a menos.

Eduardo Darias 5: Fue de menos a más. Lo taparon y le costó progresar en el campo. Solo al final del primer tiempo tuvo una de sus buenas arrancadas generando amarilla para Lucas Rodríguez. A los 50' se fue con todo arriba, trancó y la pelota se fue cerca del arco de Luis Mejía. Amonestado a los 74' por dura fata sobre Maxi Silvera. No pudo influir en ataque. Frenado.

Nicolás Fernández 4: Buen inicio cortando pelotas en el mediocampo. Pero se quedó rápidamente. Llegó tarde a la marca de Luciano Boggio para el gol, siendo el principal responsable del tanto de Nacional. Después, sus incursiones ofensivas fueron muy pobres, con un intento de remate al arco que pasó cerca del banderín. Atropellado.

Thiago Espinosa 4: El talón de Aquiles del equipo. Cuando Martirena se activó en ataque, sacó centros limpios al área de Peñarol, siempre desde su sector. Protagonista de un grave error a los 17' al tirar un taco en salida, acción que terminó en centro de Martirena y corte de Aguerre cuando Silvera llegaba al gol. Buen cierre a los 45' tras quedar inicialmente mal parado, evitando un centro. En el segundo tiempo recibió un pase y se le fue por abajo de la suela. Débil.

Gastón Martirena contra Thiago Espinosa en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Leonel Jaime 5: Muy marcado, poco favorecido por el juego de Peñarol, doblado, triplicado y hasta cuadriplicado en marcas o referencias cada vez que tomó la pelota. Cuando lo hizo cerca del arco, tuvo un buen enganche con un pase rasante que no encontró receptor e hizo pasar dos veces en desborde a Cabrera. El único del que puede surgir algo. A los 59' encontró por primera vez espacios, encaró y dejó solo a Cabrera contra Mejía. Más cerca del área en el complemento se encontró con una defensa muy poblada como para poder generar algo. Una escapada por derecha que terminó rechazando Calvo, recibió todos los tapones en la rodilla de parte de Boggio. Ofuscado intentó fingir un penal y terminó amonestado. Maniatado.

Leonel Jaime en el partido entre Peñarol y Nacional por el Torneo Clausura Foto: Peñarol

Matías Arezo 4: Controlado, radiado y anulado. A los 48' pescó un rebote afuera del área y pateó por primera vez al arco, desviado. A los 60' tuvo otra pero no pudo aprovechar un despeje corto de Sebastián Coates. No le dieron una pelota clara. Controlado.

Abel Hernández 4: Tuvo la más clara a los 35' en un lateral que Lemos le bajó al segundo palo. Se tiró atrás para generar juego, pero no pudo cambiar el panorama oscuro y carente de ideas de Peñarol. Poco.

Brian Barboza 5: Buen desborde con centro al área en su primera intervención en el partido. Sus siguientes subidas padecieron de falta de claridad. Solo ímpetu.

Gonzalo Gelini 5: Entró muy bien, muy rápido, en una de sus primeras jugadas se sacó tres hombres de encima y generó un córner. Pero la falta de espacios para su explosión lo terminaron por neutralizar. Intención.

Lucas Hernández 5: Otro que aportó una sensibilidad en el pie para pasar la pelota y asociarse con sus compañeros. Pero no alcanzó para quebrar la férrea defensa de Nacional. Aturdido (por un pelotazo de Martirena).

Luis Angulo 4: Entró rápido, como siempre. No devolvió paredes ni metió centros de peligro. También como siempre. Poquito.

Eric Remedi 5: Entró tarde para reactivar el juego en el eje medio. ¿Sin Remedi, quién le lleva la pelotita redonda a Jaime? Nadie. Relegado.