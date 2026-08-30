El uno por uno de Nacional en el clásico ante Peñarol: el golazo de taco de Calvo, el oficio y el alma de Martirena, y la clase y el juego de Boggio

Nacional derrotó 1-0 a Peñarol el clásico más esperado de los últimos tiempos este domingo en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Como suele suceder en esta clase de partidos, los dos se jugaban mucho en esos 90 minutos.

El equipo tricolor comenzó muy atrás, con un claro 4-1-4-1, buscando los espacios por los extremos con sus propios volantes, quienes a su vez cubrían las subidas de los jugadores carboneros. Eso sirvió para que comenzara a acercarse de a poco, sobre todo, por el lado de Gastón Martirena que hacía la diferencia.

En el inicio del complemento, luego de 10 minutos, Peñarol se fue con todo arriba y Nacional supo manejar de la mejor manera posible el clásico para que no llegara el empate.

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Pero, tal como sucedió en la primera parte, el equipo de Diego Aguirre prácticamente no le pateó al arco a su rival, que se defendió con la pelota y se llevó una gran victoria.

Luis Mejía 6: a los 35 minutos, llegó la primera chance clara de Peñarol con un cabezazo de Abel Hernández, solo, y marró el gol. El arquero allí no tuvo nada que hacer. En el mejor momento de Peñarol, sobre los 59' le tapó un gol a Javier Cabrera luego de una gran jugada de Leonel Jaime. Luego, llovieron varios centros y todos fueron a parar a sus manos.

Leonel Jaime contra Emiliano Ancheta y Lucas Rodríguez en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Emiliano Ancheta 6: cubrió muy bien su sector, marcando a presión la subida de Thiago Espinosa, quien no pudo con él. Un nuevo clásico muy prolijo por su andarivel. Fue sustituido, un tanto sentido, sobre los 73 minutos.

Sebastián Coates 6: sobrio en su juego y sin demasiados apuros a la hora de quitar, ya que Peñarol casi no llegó al área rival en el primer tiempo. El capitán tricolor mostró todo su oficio en un nuevo clásico.

Francisco Calvo celebra su gol en el clásico ante Peñarol con Emiliano Ancheta Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Francisco Calvo 7: anotó un golazo de taco a los 23 minutos para el 1-0 de Nacional en su debut clásico y tuvo un muy buen desempeño. Vio la amonestación a falta de 12 minutos por falta sobre Leonel Jaime.

Tomás Viera 6: sobre los 7 minutos se dio una jugada que perfectamente le pudo haber costado la tarjeta roja a Javier Cabrera -quien le dejó el pie en su tobillo-, pero el árbitro no lo vio y el VAR no lo llamó. Se afirmó con el paso de los minutos en su puesto.

Lucas Rodríguez 6: tuvo un buen comienzo del partido, yendo a todas y marcando a pie firme. Fue amonestado en la última jugada del primer tiempo por fuerte falta sobre Eduardo Darias. Fue de lo mejor del equipo y debió salir a los 61' por esa amarilla y en el mejor momento del rival.

Gastón Martirena contra Thiago Espinosa en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Gastón Martirena 7: jugó como volante por derecha. Desbordó muy bien por derecha a los 16' tras un error de Thiago Espinosa en la entrega, y dejó a Maximiliano Silvera de cara al gol. De no ser por un gran anticipo de Washington Aguerre, podría haber llegado la apertura. Terminó su primer clásico fundido, pero en gran nivel.

Luciano Boggio fue figura en el clásico en Nacional ante Peñarol por el Torneo Clausura FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Luciano Boggio 8: se movió por todo el sector del mediocampo con mucho ritmo y dinámica. Asistió de cabeza a Francisco Calvo en el golazo de taco para el 1-0 tricolor. Controló el juego e hizo jugar a sus compañeros y siguió con un nivel muy alto en el segundo tiempo.

Santiago Silva contra Nicolás Fernández en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Santiago Silva 5: de entrada se fue sobre Leonel Jaime, quien exageró como si le hubiera dado un codazo que no existió. Corrió mucho y en el complemento se mostró cansado. Jugó hasta los 73' cuando lo cambiaron por Luciano González.

Rodrigo Martínez contra Eduardo Darias en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Rodrigo Martínez 5: alternó como volante por izquierda. Fue quien primero tuvo una chance de gol, aunque muy abierto y le pegó mal para afuera cuando iban 6 minutos. Condicionó algunos movimientos de Javier Cabrera marcando por esa zona. Fue sustituido para el inicio del segundo tiempo.

Maximiliano Gómez -: se lesionó la rodilla a los 10 minutos y dejó la cancha a los 12 minutos. Por él ingresó Maximiliano Silvera.

Mauricio Lemos contra Maximiliano Silvera en el clásico entre Peñarol y Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Maximiliano Silvera 6: ingresó a los 13' por el lesionado Maximiliano Gómez. Sobre los 38', recibió una fuerte falta de Lucas Ferreira, quien fue amonestado. Jugó muy bien en la primera parte, muy enchufado y con todo el estadio en contra.

Camilo Cándido 5: ingresó a los 45 minutos en lugar del juvenil Rodrigo Martínez. A los 67' se perdió el segundo porque Washington Aguerre le salió muy bien y lo atoró ante un insólito error de Mauricio Lemos.

Bruno Zuculini 5: entró a los 61 minutos por Lucas Rodríguez. Se mostró por delante de su área, yendo a todas las que pudo, ganando y perdiendo en los mano a mano.

Luciano González 5: entró por Santiago Silva sobre los 73' y tuvo una actuación pareja.

Nicolás Rodríguez 5: ingresó por Emiliano Ancheta a los 73 minutos. Marcó muy bien, aunque no entregó del todo bien los balones.